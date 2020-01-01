Тест: Все ли ты знаешь о бьюти-процедурах?

узнайте, настолько вы знакомы с различными процедурами красоты.

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Изобретательность прекрасной половины человечества безгранична. Что только не сделаешь ради того, чтобы эта половина стала еще прекраснее. Узнайте, все ли вы знаете о современных бьюти-процедурах?

Ранее мы назвали ТОП-7 бьюти-деталей, которые делают вас проще.

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