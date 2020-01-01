Негласные правила, которых стоит придерживаться в канун Нового года.

Получать и дарить подарки - одно удовольствие, особенно если речь идет о близком вам человеке. Однако эти приятные моменты также связаны с определенным неудобством: вот вы получили подарок и что с ним делать? Можно ли разворачивать сразу, читать ли открытку в слух, как нужно благодарить? Ivona раскроет несколько самых важных правил новогоднего этикета, которые касаются презентов.

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Как получать подарки?

“Спасибо“

Никогда не забывайте слов благодарности. С них следует начинать свой ответ, свою реакцию на подарок. Вне зависимости от того, что вам преподнесли. Во-первых, вежливость еще никогда никого не испортила, во-вторых, даже если праздничная коробочка вас разочаровала, благодарить нужно не за содержимое, а за оказанное вам внимание.

Как дарить и принимать подарки? Правила новогоднего этикета pinterest.com

Первым делом открытка

Если она, конечно, прилагается к вашему подарку. Как только вам вручили презент, прочтите первым делом, какие пожелания написаны в поздравительной открытке. Так вы покажете дарящему, что вам в первую очередь важен эмоциональный посыл, с каким был сделан подарок, а не его материальная ценность. Пробегите глазами написанное: если открытка содержит что-то личное для вас двоих, не стоит ее зачитывать вслух. Однако необходимо показать дарящему что его слова тронули вас.

Разворачивайте сразу

Так вы покажете свою заинтересованность, безразличие может обидеть дарящего (особенно если подарок вам выбирали долго и от чистого сердца). Исключения составляют подарки, о которых вас предупредили, что стоит открыть наедине.

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Подарки дарятся в первую очередь для того, чтобы зарядить получатели положительными эмоциями. Так почему бы их и не проявить? К тому же дарящий получает от всего процесса не меньше удовольствия, чем вы. Даже если подарок вам не очень понравился, проявите благодарность, ведь далеко не каждый человек умеет выбирать подарки. Здесь важно внимание.

Как дарить и принимать подарки? Правила новогоднего этикета pinterest.com

Как дарить подарки?

Не забудьте об открытке

Сегодня многие пренебрегают силой открытки, считая ее просто кусочком праздничного картона. Однако открыта, приложенная к подарку, является приятным дополнением и дополнительным источником положительной энергии. Не ленитесь, и подпишите ее как можно искренней: пусть это не будет вычурно и многословно, зато будет содержать ваши искренние пожелания, которые, на самом деле, гораздо дороже любых подарков в мире, потому что дарят память.

Обмен и возврат

Если вы сомневаетесь в выборе своего подарка (особенно это касается одежды, где так легко промахнуться с размером или фасоном), нет ничего дурного в том, что бы тихонечко шепнуть на ушко получателю, что вещь можно вернуть и обменять на что-то более подходящее. Вам же не хочется, чтобы ваш подарочный свитер кочевал с полки на полку, пока не станет пиром для моли или просто потеряет свой вид от старости?

Как дарить и принимать подарки? Правила новогоднего этикета pinterest.com

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Не забывайте, что животное - не игрушка. Это живое существо, со своим характером, настроением и потребностям. Такой подарок можно делать в исключительных случаях, только самым близким людям и лишь в том случае, если вы на 100% уверены, что получатель готов и хочет заботиться о питомце.

Что же касается билетов, то это - достаточно скользкая тема. Кроме вероятности того, что вы можете банально не “угадать“ с интересами и предпочтениями (если речь идет о концерте), такой подарок связывает по рукам и ногам получателя, которому придется подстраивать свои планы и свободное время для осуществления вашей прихоти. Даря билеты, как и в случае с животными, необходимо быть абсолютно уверенным, что получателю это действительно нужно.

Как дарить и принимать подарки? Правила новогоднего этикета pinterest.com

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