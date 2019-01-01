Сочные плоды на любой вкус!

Кроме базовых правил вроде не выбирать потемневшие плоды с мягкой кожурой или явными признаками плесени, при отборе мандаринов (особенно к новогоднему столу) важно знать и их сорт и страну-производителя, чтобы точно купить такой фрукт, который придется вам по вкусу. Ivona расскажет, какие мандарины чаще всего встречаются на отечественном рынке и в чем их особенности.

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По сортам

Мандарин - плод небольшого размера с тонкой кожурой и большим количеством семян. Мякоть сладкая, легко делится на дольки. Форма может быть и круглой, и приплюснутой и грушевидной. Выбирать стоит всегда те, что круглее, и с более темной кожурой - они обладают самым насыщенным сладким вкусом с легкой кислинкой.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

Танжерин - небольшие, округлые плоды, красно-оранжевого цвета с ярким ароматом и хорошо выраженным вкусом. Кожура тонкая, пористая, легко отделяется. Косточки встречаются, но значительно меньше, чем у обычного мандарина.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

Минеола - крупные плоды, внешне похожие на апельсин, по форме округлые, с ярко выраженной “шейкой“. Этот фрукт - гибрид танжерина и апельсина и перенял у своих предков все самое лучшее: нежную мякоть, легко отделяемую корку и тонкий апельсиновый аромат.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

Клементин - один из самых дорогих сортов мандарин. Свое название он получил в честь своего создателя - священника Клемана Родье. Является результатом скрещивания танжерина и апельсина “Королек“. Темно-оранжевого цвета плоды абсолютно круглые, с сочной, ароматной мякотью.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

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Тангор - один из самых сладких сортов, часто встречающихся на отечественном рынке. Тангор - результат скрещивания сладкого апельсина с мандарином. По форме он слегка приплюснутый, его можно также узнать по практически гладкой кожуре желто-оранжевого цвета. Мякоть тангора отличается особым медовым вкусом и, к сожалению, обилием косточек.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

По стране-производителю

На базовые характеристика сорта страна-производитель повлиять, конечно же, не может. Однако знать, откуда к нам приехали мандарины достаточно важно при выборе фруктов.

марокканские

Небольшие приплюснутые плоды яркого оранжевого (иногда с красноватым отливом) цвета. Кожура тонкая, с характерной вмятиной посредине.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

испанские

Крупные плоды желто-оранжевые плоды, часто продаются с веточками (они так лучше хранятся). Мякоть сладкая и сочная, с большим количеством косточек. Кожура легкоотделимая, пористая.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

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Пользуются особым уважением среди покупателей, так как являются самыми экологически чистыми. Их редко подвергают дополнительной обработке химикатами. Плоды некрупные, со светло-оранжевой (иногда желтоватой) кожурой. Косточки попадаются нечасто, на вкус - сладкие, с ярко выраженной кислинкой.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

израильские

Появляются на рынках позже всех - в середине зимы. Эти мандарины легко узнать по характерной блестящей и тонкой кожуре. Мякоть таких плодов без косточек, сладкая, хоть и немного суховатая.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

турецкие

Недорогие мандарины со светлой кожурой и кисло-сладким вкусом. Косточек почти нет.

Как выбрать мандарины: 10 практичных советов pinterest.com

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