Самые яркие мероприятия столицы, на которые можно пойти с детьми.

Окунуться в сказку: Куда сводить ребенка в Киеве 1 января 2020 Пресс-служба ВДНГ

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Уже сегодня вечером начинаются гулянья по случаю Нового года 2020, который наступит завтра, 1 января. Больше всех праздники ждут дети. Куда сходить с ребенком в Киеве 1 января 2020 - расскажет Ivona.

Интерактивное шоу Лапландия 360

Невероятное интерактивное шоу состоится на Софийской площади. С помощью новых технологий ребята смогут очутиться в сказочной стране Лапландии - с полным погружением. Вместе с проводником – эльфом Эйнаром - детей пригласят в интерактивное путешествие к Санте в его современную сказочную резиденцию. Маленькие гости почувствуют, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидят, как эльфы готовятся к поздравлениям с праздниками людей из разных уголков планеты, и попадут в самое сердце Лапландии. Герои, которых зрители встретят на своем пути, покажут, как изменился традиционный мир Санты в XXI веке. В “Лапландии 360“ не будет очков виртуальной реальности или неудобных кресел, а будет мини-путешествие со сказочными знакомствами и изменением сюжетов, которые будут происходить на 360О вокруг зрителя.

Шоу будет работать ежедневно с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

Когда: 01 января 2020 г, 11:00 (другие даты)

Где: Киев, Софійська площа

Сколько стоит: от 250 грн.

Пресс-служба

Шоу Winterra. Легенда казкового краю

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Спектакль Winterra в формате 5D “Winterra. Легенда казкового краю“ расскажет сказочную и очень добрую историю о детстве.

По легенде, где-то в мире существует сказочный край Winterra, где воплощаются в жизнь самые сокровенные мечты и желания. Именно здесь в мире и согласии живут волшебные звери и птицы, а царит в Winterra Мороз. Попасть в сказочный край можно, лишь открыв свое сердце сказке.



Шоу удивит не только детей, но и зрителей постарше - оно порадует визуальными спецэффектами, создающими полного погружения в действие, драйвовыми хореографическими и акробатическими номерами в исполнении лучших артистов Украины, сильным живым вокалом. В программе - выступления ведущего актера театра «КОЛЕСО» – Эдуарда Кихтенко, участника многочисленных музыкальных конкурсов и победителя «Славянского базара» – Александра Балабанова и харизматичного певца и телеведущего – Василия Зверева, который появится в роли Рассказчика.

Праздничное настроение гарантировано!

Когда: 01 января 2020 г, 14:00 (другие даты)

Где: Киев, Концерт-холл ВДНГ

Сколько стоит: 390 - 2499 грн.

Пресс-служба

Лючія, таємниця падаючих зірок

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На столичном ВДНГ для самых маленьких пройдет интерактивное представление “Лючія, таємниця падаючих зірок“. Главные герои - колибри Лючия, пингвин Джеймс и белый медведь Потап отправляются в космос на корабле “Полярис“, чтобы разгадать, как и почему с неба падают звезды. Во время полета любопытные герои изучают северное сияние, Луну, пояс астероидов и комету, чтобы узнать их происхождение. Но найдут ли они ответ на главный вопрос: кто, шутя, бросает камни на Землю из космоса?

Когда: 01 января 2020 г, 14:00 (другие даты)

Где: Киев, ВДНГ (Teleport)

Сколько стоит: 120 грн.

Пресс-служба

Наукова квест-місія “Лабораторія мрій“

В квест-лаборатории мечты каждый сможет себя почувствовать исследователем, задавая самые смелые вопросы. С помощью новых технологий Teleport 360 осуществляются самые смелые мечты!

Зрители смогут крутить педали велосипедов навстречу северному сиянию, изменять цвета прикосновением руки, познавать секреты левитации, укрощать огонь, искать сокровища в пустыне и еще раз докажем, что в мире науки - возможно все.

Во время квест-миссии юных мечтателей ждут:

- чрезвычайные химические превращения

- настоящие научные исследования

- сногсшибательные загадки

- интересные задания

- проверка на сообразительность и находчивость

- зажигательные танцы и большая порция хорошего настроения!

Кроме того - в программе будет самый настоящий Санта.

продолжительность 90 мин

Возраст 5-11 лет.

Когда: 01 января 2020 г, 14:00 (другие даты)

Где: Киев, ВДНГ (Teleport)

Сколько стоит: 350 грн.

Пресс-служба

Певческое поле: фестиваль гигантских китайских фонарей

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Деть и взрослые смогут увидеть невероятное шоу, в котором использовали более 30 гигантских инсталляций. Прогуляться в вечернее время по Певческому полю с невероятно красивыми фигурами, подсвеченными изнутри - и атмосфера праздника усилиться в несколько раз. Парк работает с 16:00 до 22:00, а особенно очарователен именно в вечернее время. Также в парке проходят праздничные шоу-программы и действует резиденция Санты.

Когда: 14 декабря – 2 февраля.

Пресс-служба

Выставка авторской куклы в Музее Шевченко

Для детей и взрослых отличным времяпрепровождением в праздники станет посещение Национального музея Тараса Шевченко, где сейчас проходит невероятная выставка авторских кукол и живописи “Кукольное чудо“. Здесь представлены работы мастеров из 10 стран мира. К слову, рядом с выставкой, в парке Шевченко, до 15 января работает бесплатный каток - так что программа может стать еще более насыщенной.

Когда: 10 декабря – 12 января.

Пресс-служба

Шоу в планетарии “Космическое Рождество“

До 7 января в Киевском планетарии проходит театрализованное праздничное шоу, которое транслируется на все 360 градусов, с 3D-эффектом. Такое зрелище порадует не только детей. но и взрослых.

Театральные представления и мюзиклы

Кроме того, в театрах и на праздничных локациях проходят детские спектакли и шоу: Мюзикл “Фабрика Санты“ в Киевском театре оперы и балета для детей и юношества, новогодние спектакли в ТЮЗе на Липках и Академическом театре кукол для самых маленьких, рождественские концерты в Киевской оперетте, представления на рождественскую тематику в Театре на Печерске. Также новая программа ждет гостей в киевском цирке.

Когда: 19 декабря – 19 января

Желаем всем хороших праздников и веселой праздничной программы!

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