Узнайте, что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

Новогодняя ночь – поистине волшебное время, когда осуществляются мечты и желания, когда все люди хоть немножко превращаются в детей и начинают снова верить в сказку. Для того, чтобы новогодняя ночь прошла удачно, а все желания осуществились, не стоит пренебрегать приметами и суевериями.

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Безусловно, в канун Нового года необходимо отдать все долги и разрешить все конфликты, попросить прощения у тех, кого вы обидели, чтобы входить в новый год без груза старых проблем и неурядиц. Также до наступления нового года рекомендуется выбросить из дома все ненужное – старые вещи, сломанную мебель, все то, что вам точно не понадобится, но продолжает занимать место в ваших шкафах и кладовках.

По приметам, чтобы уберечь семью от утечки денег в год Крысы, нужно зашить все дыры в карманах, перчатках и носках перед новогодней ночью.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

Чтобы не впустить в дом несчастья и бедность, порог и подоконники нужно посыпать солью. На праздничный новогодний стол также рекомендуется поставить соль.

Также астрологи утверждают, что хорошей приметой в канун Нового года 2020 является приобретение металлических подсвечников.

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Можно порадовать символ года – украсить елку игрушками в виде крысы, поставить фигурки с ее изображением или в форме головок сыра в центре стола, купить салфетки с изображением маленьких крысят и тому подобное.

Зажгите в новогоднюю ночь 7 зеленых свечей – они привлекут в ваш дом финансовую энергию. Также для привлечения достатка можно повесить на елочку монетки и денежные купюры. Хорошей приметой в Новый год Белой Крысы является выпить бокал шампанского под бой курантов с серебряной монетой на дне. Эту монету нужно убрать в кошелек и сохранить на протяжении года.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

В старину на Новый год было принято опутывать веревками ножки стола, за которым собиралась вся семья. Считалось, что это поможет сохранить всю семью в полном составе в течение следующего года, а также убережет от ссор и конфликтов со своими близкими.

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На новогоднем праздничном столе и в декоре дома должны присутствовать фрукты, орехи, рис – то, что символизирует достаток. Также на столе обязательно должна гореть свеча, и тогда в будущем в вашем доме всегда будет царить гармония.

В новогоднюю ночь рекомендуется надеть на себя обновку – любую новую вещь в вашем гардеробе, приветствуется даже нижнее белье. Тогда весь год будет сопутствовать удача. В праздничном образе следует исключить одежды с животным, особенно, леопардовым принтом так, как это будет напоминать хозяйке года об опасном хищнике, которого она боится.

Влюбленные пары обязательно должны поцеловаться под бой курантов, и тогда в будущем любовный союз станет еще крепче.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

Обязательно повесьте на новогоднюю елку символ вашего желания. Например, если вы мечтаете о ребенке, повесьте башмачки или пустышку на елку, хотите увеличить состояние – повесьте деньги, если мечтаете много путешествовать – повесьте игрушку-корабль.

Не рекомендуется оставлять стол после торжества пустым. Оставьте для владычицы года сладости и фрукты, чтобы не накликать беду в новом году.

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1 января нельзя выносить мусор из дома, а также убираться, иначе рискуете унести свой достаток и благополучие.

Существует примета, согласно которой в новогоднюю ночь необходимо посмотреть до рассвета на небо: если много звезд, то это несет изобилие в жизни и означает, что год будет урожайным.

Девушкам, которые мечтают в новом году выйти замуж, необходимо положить в новогоднюю ночь под подушку палочку корицы и сердечко и спать так до Рождества.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

Что нельзя дарить в год Белой Крысы?

На Новый 2020 год не стоит дарить живого котенка, а также статуэтки, фигурки, картины, мягкие игрушки в виде кошки. Ведь этот милый хищник является злейшим врагом Крысы.

Астрологи не советуют дарить духи, ванные принадлежности (мыло, гель для душа) так, как крыса не любит сильных запахов.

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Предметы из стекла тоже не порадуют хозяйку этого года. Поэтому если вы собирались дарить близким и друзьям вазы, стеклянные фужеры, или стеклянные элементы декора, стоит, пожалуй, отказаться от этой идеи.

Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы pinterest.com

Кроме того, год Белой Металлической Крысы это не просто очередной год под символом восточного знака. Крыса открывает новый цикл и двенадцатилетний круг китайского лунного календаря. Поэтому очень важно вступить в этот год с чистыми помыслами и сосредоточиться на достижении главных жизненных целей. Ведь ваши мысли и слова в преддверии нового года заложат программу не только на 2020 год, но и на последующие 12 лет.

Ранее мы писали, что принято дарить на Новый год в разных странах мира.

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