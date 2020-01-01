Приметы и суеверия в Новый год Белой Крысы
Новогодняя ночь – поистине волшебное время, когда осуществляются мечты и желания, когда все люди хоть немножко превращаются в детей и начинают снова верить в сказку. Для того, чтобы новогодняя ночь прошла удачно, а все желания осуществились, не стоит пренебрегать приметами и суевериями.
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Безусловно, в канун Нового года необходимо отдать все долги и разрешить все конфликты, попросить прощения у тех, кого вы обидели, чтобы входить в новый год без груза старых проблем и неурядиц. Также до наступления нового года рекомендуется выбросить из дома все ненужное – старые вещи, сломанную мебель, все то, что вам точно не понадобится, но продолжает занимать место в ваших шкафах и кладовках.
По приметам, чтобы уберечь семью от утечки денег в год Крысы, нужно зашить все дыры в карманах, перчатках и носках перед новогодней ночью.
Чтобы не впустить в дом несчастья и бедность, порог и подоконники нужно посыпать солью. На праздничный новогодний стол также рекомендуется поставить соль.
Также астрологи утверждают, что хорошей приметой в канун Нового года 2020 является приобретение металлических подсвечников.
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Можно порадовать символ года – украсить елку игрушками в виде крысы, поставить фигурки с ее изображением или в форме головок сыра в центре стола, купить салфетки с изображением маленьких крысят и тому подобное.
Зажгите в новогоднюю ночь 7 зеленых свечей – они привлекут в ваш дом финансовую энергию. Также для привлечения достатка можно повесить на елочку монетки и денежные купюры. Хорошей приметой в Новый год Белой Крысы является выпить бокал шампанского под бой курантов с серебряной монетой на дне. Эту монету нужно убрать в кошелек и сохранить на протяжении года.
В старину на Новый год было принято опутывать веревками ножки стола, за которым собиралась вся семья. Считалось, что это поможет сохранить всю семью в полном составе в течение следующего года, а также убережет от ссор и конфликтов со своими близкими.
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На новогоднем праздничном столе и в декоре дома должны присутствовать фрукты, орехи, рис – то, что символизирует достаток. Также на столе обязательно должна гореть свеча, и тогда в будущем в вашем доме всегда будет царить гармония.
В новогоднюю ночь рекомендуется надеть на себя обновку – любую новую вещь в вашем гардеробе, приветствуется даже нижнее белье. Тогда весь год будет сопутствовать удача. В праздничном образе следует исключить одежды с животным, особенно, леопардовым принтом так, как это будет напоминать хозяйке года об опасном хищнике, которого она боится.
Влюбленные пары обязательно должны поцеловаться под бой курантов, и тогда в будущем любовный союз станет еще крепче.
Обязательно повесьте на новогоднюю елку символ вашего желания. Например, если вы мечтаете о ребенке, повесьте башмачки или пустышку на елку, хотите увеличить состояние – повесьте деньги, если мечтаете много путешествовать – повесьте игрушку-корабль.
Не рекомендуется оставлять стол после торжества пустым. Оставьте для владычицы года сладости и фрукты, чтобы не накликать беду в новом году.
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1 января нельзя выносить мусор из дома, а также убираться, иначе рискуете унести свой достаток и благополучие.
Существует примета, согласно которой в новогоднюю ночь необходимо посмотреть до рассвета на небо: если много звезд, то это несет изобилие в жизни и означает, что год будет урожайным.
Девушкам, которые мечтают в новом году выйти замуж, необходимо положить в новогоднюю ночь под подушку палочку корицы и сердечко и спать так до Рождества.
Что нельзя дарить в год Белой Крысы?
На Новый 2020 год не стоит дарить живого котенка, а также статуэтки, фигурки, картины, мягкие игрушки в виде кошки. Ведь этот милый хищник является злейшим врагом Крысы.
Астрологи не советуют дарить духи, ванные принадлежности (мыло, гель для душа) так, как крыса не любит сильных запахов.
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Предметы из стекла тоже не порадуют хозяйку этого года. Поэтому если вы собирались дарить близким и друзьям вазы, стеклянные фужеры, или стеклянные элементы декора, стоит, пожалуй, отказаться от этой идеи.
Кроме того, год Белой Металлической Крысы это не просто очередной год под символом восточного знака. Крыса открывает новый цикл и двенадцатилетний круг китайского лунного календаря. Поэтому очень важно вступить в этот год с чистыми помыслами и сосредоточиться на достижении главных жизненных целей. Ведь ваши мысли и слова в преддверии нового года заложат программу не только на 2020 год, но и на последующие 12 лет.
Ранее мы писали, что принято дарить на Новый год в разных странах мира.
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