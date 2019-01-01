Гороскоп на 28 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 28 декабря 2019:
- Овен
Сегодня стоит начать подводить итоги года, принимать важные решения, планировать жизненные перемены. Работать сегодня нужно с информацией и получать новые знания.
- Телец
Сегодня стоит развивать свои таланты и делать то, что нравится. Старайтесь не тратить много сил в первую половину дня - вечером они вам понадобятся.
- Близнецы
Сегодня стоит отстаивать свои интересы, решать сложные проблемы, благоприятны поездки, разные встречи, не бойтесь трудностей - все преодолимо.
- Рак
Что-то сегодня может идти через силу, старайтесь не планировать серьезных дел, иначе можете в них завязнуть и не достигнете результата, либо концентрируйтесь на чем-то одном и ведите это весь день.
- Лев
Сегодня стоит быть более благоразумными, особенно в делах с новыми людьми. Сегодня лучше быть немного эгоистом - в работе и досуге максимально извлекайте выгоду именно для себя.
- Дева
Сегодня, возможно, придётся сделать серьезный выбор - в работе или личной жизни. Выбирая, старайтесь думать о перспективах, а не одурманиваться пустыми мечтаниями.
- Весы
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Сегодня стоит заниматься теми делами, которые по-настоящему вам нравятся и приятны. Вечер стоит провести с хорошими друзьями, позвонить тем, кого давно не видели.
- Скорпион
День благоприятен для новых начинаний, новых знакомств, примирения с близкими, а также для недалеких поездок и шумных вечеринок. В личной жизни будьте более гибкими - от вашего умения идти на компромиссы будет зависеть многое.
- Стрелец
Не бойтесь сегодня полагаться на интуицию, не бойтесь, если что-то идет не так, как вы задумали - если вы будете реагировать на события позитивно - результат будет хорошим.
- Козерог
День благоприятен для отдыха, восстановления сил и энергии. Вспомните о забытом хобби, поедьте к старым друзьям и навестите родственников с детьми.
- Водолей
Старайтесь сегодня проявлять твёрдость и упорство в делах, что бы вам кто не советовал. День лучше провести на свежем воздухе и восстановить силы. Если есть возможность - поедьте на целый день за город и погуляйте в лесу или парке.
- Рыбы
День благоприятен для поездок, путешествий. Сегодня не стоит сидеть на месте. Благоприятное время, чтобы завершить заброшенные дела.
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