Что ждет представителей зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 28 декабря 2019 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 28 декабря 2019:

Овен

Сегодня стоит начать подводить итоги года, принимать важные решения, планировать жизненные перемены. Работать сегодня нужно с информацией и получать новые знания.

Телец

Сегодня стоит развивать свои таланты и делать то, что нравится. Старайтесь не тратить много сил в первую половину дня - вечером они вам понадобятся.

Близнецы

Сегодня стоит отстаивать свои интересы, решать сложные проблемы, благоприятны поездки, разные встречи, не бойтесь трудностей - все преодолимо.

Рак

Что-то сегодня может идти через силу, старайтесь не планировать серьезных дел, иначе можете в них завязнуть и не достигнете результата, либо концентрируйтесь на чем-то одном и ведите это весь день.

Лев

Сегодня стоит быть более благоразумными, особенно в делах с новыми людьми. Сегодня лучше быть немного эгоистом - в работе и досуге максимально извлекайте выгоду именно для себя.

Дева

Сегодня, возможно, придётся сделать серьезный выбор - в работе или личной жизни. Выбирая, старайтесь думать о перспективах, а не одурманиваться пустыми мечтаниями.

Весы

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Сегодня стоит заниматься теми делами, которые по-настоящему вам нравятся и приятны. Вечер стоит провести с хорошими друзьями, позвонить тем, кого давно не видели.

Скорпион

День благоприятен для новых начинаний, новых знакомств, примирения с близкими, а также для недалеких поездок и шумных вечеринок. В личной жизни будьте более гибкими - от вашего умения идти на компромиссы будет зависеть многое.

Стрелец

Не бойтесь сегодня полагаться на интуицию, не бойтесь, если что-то идет не так, как вы задумали - если вы будете реагировать на события позитивно - результат будет хорошим.

Козерог

День благоприятен для отдыха, восстановления сил и энергии. Вспомните о забытом хобби, поедьте к старым друзьям и навестите родственников с детьми.

Водолей

Старайтесь сегодня проявлять твёрдость и упорство в делах, что бы вам кто не советовал. День лучше провести на свежем воздухе и восстановить силы. Если есть возможность - поедьте на целый день за город и погуляйте в лесу или парке.

Рыбы

День благоприятен для поездок, путешествий. Сегодня не стоит сидеть на месте. Благоприятное время, чтобы завершить заброшенные дела.

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