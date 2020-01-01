Кроме того, что он стал лучшим кулинаром-аматором Украины в 2019 году.

27 декабря 2019 года произошел финал одного из самых популярных кулинарных шоу страны “Мастер Шеф“. Из трех финалистов победы заслуживал лишь один участник. Кто же стал победителем 9 сезона “Мастер Шеф“ и что о нем известно, расскажет Ivona.

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1. Сергей родился в Батуми (Грузия), но большую часть своей жизни прожил в Донецке. Украину он считает своей родиной и с большим уважением относится к украинской кухне. Именно сочетание кулинарных традиций двух стран помогло Денисову стать победителем 9 сезона “Мастер Шеф“.

"Мастер Шеф": ТОП-5 интересных фактов о победителе 9 сезона instagram.com/sergo_batumskij/

2. С волосами Сергей похож на молодого Иосифа Кобзона (по крайней мере, так утверждают поклонники Денисова). Над своей лысиной сам повар любит подшучивать, но фанатки считают, что она придает ему особого очарования.

"Мастер Шеф": ТОП-5 интересных фактов о победителе 9 сезона instagram.com/sergo_batumskij/

3. Кулинария и обучение в школе Le Cordon Bleu были давней мечтой Сергея. Денисов уже работал в ресторанном бизнесе до проекта, но в качестве менеджера. Парень чувствовал в себе поварской потенциал, который нашел свое воплощение на кухне “Мастер Шеф“.

"Мастер Шеф": ТОП-5 интересных фактов о победителе 9 сезона instagram.com/sergo_batumskij/

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4. Денисов увлекается единоборствами (в частности самбо): когда-то участвовал сам, сейчас - регулярно смотрит бои. Особый интерес Сергей проявляет к ММА.

5. Сергей имеет несколько татуировок: на правом плече и на шее (по бокам и чуть ниже затылка).

"Мастер Шеф": ТОП-5 интересных фактов о победителе 9 сезона instagram.com/sergo_batumskij/

Если вы пропустили финальную 18 серию 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“, посмотреть ее можно здесь.

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