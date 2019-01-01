Какие картины украинского и совместного производства оценили критики и зрители .

Итоги года: ТОП украинских фильмов, вышедших в 2019 Кадр из фильма Захар Беркут

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В 2019 украинских фильмов стало еще больше в кинотеатрах - студии и продакшны представили больше 50-ти качественных жанровых картин. Особенно критики и зрители отметили 7 из них - Ivona предлагает узнать, что это за фильмы и посмотреть трейлеры. Также напоминаем, что с января 2020 в Украине начинает работа он-лайн кинотеатра Такфликс - каждый желающий может приобрести билет на просмотр любого украинского фильма.

Список хороших украинских фильмов 2019:

Захар Беркут

Невероятно яркая и зрелищная картина-экш по мотивам повести Ивана Франко. 1241 год - монгольская Орда, убивая и захватывая ясырь, надвигается на украинские Карпаты. Ночью в лагерь кочевников пробираются жители деревни Тухля и освобождают пленников. Хан клянется сжечь деревню дотла. а жителей пытать и уничтожить. Однако жители, во главе со старейшиной Захаром Беркутом не намерены сдаваться.

В свободе моя сущность, - слоган картины, и он полностью передает ее главный месседж.

Захара Беркута воплотил американский актер Роберт Патрик.

Фокстер и Макс

Фантастический фильм о мальчике, который был обычным - совершенно ничем не примечательным школьником, мечтающим о большем. И однажды мечты Макса воплотились - он нашел баллончик с волшебными красками, с помощью которых нарисовал нано-робота пса Фокстера. Пес не только ожил, но и навсегда изменил жизнь Макса, который попал в водоворот приключений, помог “хорошим“ справиться с “плохими“ и изменил кое-что в отношении к жизни.

Ціна правди

Невероятно “сильный“ и увлекающий фильм польского режиссера Агнешки Холланд о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о голодоморе в Украине в 1932-33 годах. Амбициозный и слегка наивный герой, который уже взял интервью у Адольфа Гитлера, мечтает поговорить с “создателем экономического чуда“ Иосифом Сталиным. Гарет Джонс открывает журналистскую визу и летит в богатую и пафосную Москву. С первых часов прибывания в столице СССР журналист понимает, что за “экономическим чудом“ и богатством столицы кроется какая-то страшная тайна, которую охраняют, не щадя человеческих жизней. Журналист самовольно едет в Украину - то, что он там видит приводит его в неописуемый ужас и заставляет искать способ докричаться до мировой общественности.

Додому

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Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева “Домой“ получил главный приз 10-го Одесского международного кинофестиваля “Золотой Дюк“. Фильм вошел в лонг-лист кинопремии “Золотой глобус“ в категории “Фильм на иностранном языке“, а также попал в лонг-лист американской кинопремии “Оскар“. Известный режиссер, актер крымско-татарского происхождения Ахтем Сеитаблаев воплотил отца, который везет в Крым тело сына, погибшего в войне на Востоке Украины. Вместе с героем едет его младший сын. Отца с сыном ждет нелегкая дорога и много открытий - они увидят, как поменялись некогда знакомые люди. а также поймут - как изменились они сами.

Чорний ворон

Яркая экранизация романа Василия Шкляра о событиях 1922 года, когда герои, добивающиеся независимости Украины, организовали в Холодном Яру на Черкащщине независимую Холодноярскую республику. Главный герой фильма - Иван по прозвищу Черный ворон. Он оставил дом и семейный уют ради борьбы за Украину и ее свободу. Картина показывает по-настоящему интересного героя, который готов на все ради победы над врагами.

Людина з табуретом

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Фильм “Человек с табуретом“ - это история приключений путешественника и режиссера Леонида Кантера, чья жизнь - вплоть до последнего ее кадра - была настоящим актом искусства. В 2004 году у Леонида зародилась идея - донести табурет до четырех берегов океана. Вместе с ближайшими друзьями, женой и 2-летней дочерью Кантер совершил четыре масштабные экспедиции в Атлантического, Индийского, Ледовитого и Тихого океанов во время которых снимал все, что с ними происходило. Герои преодолели более 60 тыс. километров и посетили 50 стран. В конце путешествия в семье появилась еще одна дочь. Картина - нарезка ярких кадров из путешествий. Глядя на приключения Леонида - понимаешь, что идея и мечта действительно не может и не должна иметь границ.

Гуцулка Ксеня

“Гуцулка Ксеня“ - это мюзикл, снятый на сюжет известной песни. Красивый и колоритный фильм, который обязательно стоит посмотреть. По сюжету, американский миллионер украинского происхождения завещал своему сыну Яро миллион долларов - но при одном условии: он должен жениться на настоящей украинке. Наследник прибывает в карпатскую Ворохту, чтобы отыскать себе невесту. Роль Яро сыграл американец украинского происхождения Максим Лозинский.

Ранее мы писали, что Тина Кароль и Юлия Санина записали саундтрек к украинскому фильму.

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