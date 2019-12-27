Напряженный финал и интригующая развязка: кто же станет победителем?

Уже определена тройка самых сильных участников 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“. Но победитель будет лишь один. К кому проявят благосклонность судьи, а кто покинет кухню проекта ни с чем, смотрите в 18 выпуске 9 сезона “Мастер Шеф“. По прогнозам Ivona будет очень жарко!

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Заветные кители получили сразу семеро участников, но в финал вышло лишь трое. 17 выпуск “Мастер Шеф“ был одним из самых жестких за весь 9 сезон, ведь по итогам конкурсов кухню проекта покинул не один, не два, а сразу четыре участника.

"Мастер Шеф": 9 сезон 18 серия смотреть онлайн instagram.com/masterchefstb/

Так как участники уже примерили настоящие поварские кители, судьи были особо строги к тому, какие блюда кулинары-аматоры представляли на конкурсах. Первые потери полуфиналистов произошли еще после первого конкурса, где участникам предстояло приготовить новые блюда ресторанного уровня из тех ингредиентов, из которых они готовили свои работы на кастингах.

"Мастер Шеф": 9 сезон 18 серия смотреть онлайн instagram.com/masterchefstb/

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Во втором конкурсе поварам-любителям довелось поработать на настоящей профессиональной кухне под руководством Эктора Хименес-Браво. Участники, разделенные на две команды, обслуживали настоящих посетителей. За скорость, красоту и аккуратность подачи и, конечно, одобрение клиентов, команды получали баллы. На протяжении всего конкурса и синие, и красные были на равных, но все же одна команда с незначительным перевесом вырвалась вперед. Проигравшим пришлось покинуть кухню “Мастер Шеф“ в полном составе.

"Мастер Шеф": 9 сезон 18 серия смотреть онлайн instagram.com/masterchefstb/

Кто покинул проект в 17 выпуске 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ читайте здесь.

Если вы пропустили 17 выпуск 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“, посмотреть его можно здесь.

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“Мастер Шеф“: 9 сезон 18 выпуск

Совсем скоро завершатся последние испытания, будут получены последние строгие замечания судей и приготовлены последние блюда на кухне 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“. Уже определена тройка самых сильных участников, каждый из них достоин победы. Но кому же по праву будет принадлежать звание лучшего повара-любителя Украины? Смотрите неожиданную развязку 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ в пятницу, 27 декабря в 19:00.

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