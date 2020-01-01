Творческие взлеты и никаких падений!

Каждый лунный день имеет свою, особую силу, однако Полнолуние и Новолуние считаются самыми энергетически мощными и определяющими циклами месяца. Поэтому крайне важно знать, какие события могут нас ожидать именно в эти дни. Ivona расскажет, когда Полнолуние и Новолуние в январе 2020 года и раскроет, чем будут насыщены эти дни.

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Полнолуние в январе 2020 года произойдет в пятницу, 10 января в знаке Рака. День в целом спокойный и не перенасыщенный яркими и важными событиями. Сегодня предстоит заняться рутинной работой, впрочем, подобная монотонность не будет вам нервировать, если вы будете относиться к ней, как к своеобразной медитации. К слову именно они в Полнолуние в январе 2020 года будут иметь особый эффект - день благоприятен для созерцания, самопознания и саморазвитие. Особенно обостренной будет интуиция, так что не бойтесь ей доверять.

Полнолуние и Новолуние в январе 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Астрологи также советуют на Полнолуние в январе 2020 года с особой осторожностью относиться к своим финансам. Особенно это касается кредитования и дачи денег взаймы. Делайте это лишь в том случае, если вы не рассчитываете на скорый возврат ваших средств и лишь на ту сумму, которую вам в целом не жаль потерять. Предупреждают астрологи и о том, что 10 январе можно ожидать повышенную энергичность эмоциональность и возбудимость. Поэтому следует общаться со своими близкими более взвешено и деликатно, а избыток энергии направить на физический труд или творческую деятельность (это сбережет вас и ваши ресурсы от импульсивных, необдуманных поступков).

Полнолуние и Новолуние в январе 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

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Новолуние в январе 2020 года произойдет в субботу, 25 января под знаком Водолея. Идеальный день для обмена опытом и общения с единомышленниками, так как именно сегодня астрологи рекомендуют заняться умственной или творческой деятельностью. Повышенная восприимчивость и открытость мышления поможет вам обмениваться интересующей вас информацией практически беспрепятственно, велика вероятность встретить человека, который поделится с вами своим опытом и внимательно отнесется к вашему. Также особый успех будет ожидать вас на Новолуние в январе 2020 года в сфере общественной и политической деятельности.

Полнолуние и Новолуние в январе 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Новолуние - идеальное время для начала борьбы с лишним весом, плохими привычками и преодоления несовершенств характера (особенно это касается гнева, скупости и зависти). Подобные мероприятия, которые берут свое начало именно в этот период лунного цикла имеют более высокий процент успешности. В январе 2020 года астрологи советуют особое внимание уделить развитию собственной личности. Каждый человек наверняка знает свои слабые стороны и недостатки. Новолуние 2020 года - благоприятный день для начала борьбы с ними.

Полнолуние и Новолуние в январе 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие события могут ожидать вас в январе 2020 года согласно лунному календарю.

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