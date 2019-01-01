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Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что сегодня ждет всех представителей зодиакального круга .

Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 25 декабря:

  • Овен

Сегодня стоит бояться пресыщенности в делах, рутина и неинтересные дела могут угнетать , раздражительность может копиться. Старайтесь не делать того , что вам не нравится.
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  • Телец

Сегодня нужно проявлять осторожность в денежных делах, не тратить деньги на сомнительные покупки и вложения , многое может не оправдаться в денежных делах.
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  • Близнецы

День благоприятен для активных дел , будьте амбициозны и целеустремленны, многое в делах и планах зависит от вашей решительности.
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  • Рак

Сегодня день может принести хорошие новости , приятные встречи и общение , обстоятельства могут способствовать вашим делам и планам.
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  • Лев

Сегодня стоит проявлять спокойствие и равновесие в делах , излишне эмоциональные решения в разных сферах жизни может приводить к разочарованиям.
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  • Дева

Сегодня стоит опасаться недоброжелателей , проблемных ситуаций в делах , что то может заставлять переживать и страдать , какие то дела могут идти не так как хотелось бы.
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  • Весы

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День несёт успехи в работе и карьере , могут открываться новые возможности и перспективы- главное не упускать момент и не тратить время зря на пустые дела.
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  • Скорпион

Сегодня нужно заниматься семейными делами, помогать близким людям, расширять свои сферы влияния в обществе.
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  • Стрелец

Сегодня возможны встречи и деловые переговоры, обсуждение будущего, материальных вопросов, возможность начать какое-то новое дело.
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  • Козерог

Благоприятный день для дружеских встреч, общения, душевных разговоров с близких людьми, обсуждения проблем.
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  • Водолей

День лучше провести в одиночестве, погрузиться в свои мысли, планы, обдумать мудрые решения и поступки.

  • Рыбы

Возможны ссоры и конфликты с разными людьми, общение будет напряженным, кто-то может мешать вашим планам.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась резиденция Санты.

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Теги: астрологические советы, Зодиак, гороскоп
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Источник: IVONA bigmir)net

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