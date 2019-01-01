Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 25 декабря:
- Овен
Сегодня стоит бояться пресыщенности в делах, рутина и неинтересные дела могут угнетать , раздражительность может копиться. Старайтесь не делать того , что вам не нравится.
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- Телец
Сегодня нужно проявлять осторожность в денежных делах, не тратить деньги на сомнительные покупки и вложения , многое может не оправдаться в денежных делах.
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- Близнецы
День благоприятен для активных дел , будьте амбициозны и целеустремленны, многое в делах и планах зависит от вашей решительности.
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- Рак
Сегодня день может принести хорошие новости , приятные встречи и общение , обстоятельства могут способствовать вашим делам и планам.
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- Лев
Сегодня стоит проявлять спокойствие и равновесие в делах , излишне эмоциональные решения в разных сферах жизни может приводить к разочарованиям.
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- Дева
Сегодня стоит опасаться недоброжелателей , проблемных ситуаций в делах , что то может заставлять переживать и страдать , какие то дела могут идти не так как хотелось бы.
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- Весы
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День несёт успехи в работе и карьере , могут открываться новые возможности и перспективы- главное не упускать момент и не тратить время зря на пустые дела.
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- Скорпион
Сегодня нужно заниматься семейными делами, помогать близким людям, расширять свои сферы влияния в обществе.
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- Стрелец
Сегодня возможны встречи и деловые переговоры, обсуждение будущего, материальных вопросов, возможность начать какое-то новое дело.
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- Козерог
Благоприятный день для дружеских встреч, общения, душевных разговоров с близких людьми, обсуждения проблем.
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- Водолей
День лучше провести в одиночестве, погрузиться в свои мысли, планы, обдумать мудрые решения и поступки.
- Рыбы
Возможны ссоры и конфликты с разными людьми, общение будет напряженным, кто-то может мешать вашим планам.
Ранее мы писали, что в Киеве открылась резиденция Санты.
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