Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака
Что бы там не говорили скептики, но на День святого Валентина даже воздух пропитывается какой-то не понятной магией. Вокруг, кажется, летают невидимые Амуры. Именно в такой день каждая девушка хочет быть как никогда красивой для своего любимого. Только вот с нарядом в 2020 году стоит быть максимально внимательной. О том, какой выбрать наряд, чтобы в День всех влюбленных быть просто королевой в глазах любимого, расскажет Ivona.
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Этому знаку Зодиака удачу приносит красный цвет. Но на День всех влюбленных стоит отказаться от подобных оттенков и отдать предпочтение вещам белого, серебристого или нежно-розового цвета. А вот в аксессуарах можно позволить и красный. От такого маленького и яркого акцента ваш партнер будет в восторге и сочтет его очень даже милым. Среди нарядов выбирайте платья по фигуре с красивым декольте или нарядный костюм с юбкой.
- Телец
А вот спокойному Тельцу звезды советуют присмотреться к красивому вечернему платью черного цвета. Именно в такой романтический вечер, девушка-Телец, одетая в черное, получит максимальное внимание к себе. И для того, чтобы окончательно дополнить образ и сделать его эффектным, необходимо подобрать красивые металлические аксессуары. Стоит помнить только о том, что образ должен быть максимально гармоничным и не слишком вычурным. Предпочтение лучше отдать платьям с акцентом на талию. Длина юбки должна быть или по колено, или ниже. Короткое черное мини платье - это точно не тот наряд, который стоит готовить Тельцам для романтического ужина при свечах.
- Близнецы
Представительницам этого знака Зодиака для ужина в День Святого Валентина стоит подобрать наряд серебристо-белого цвета, который будет уместно оттеняться или дополняться различными элементами желтого, кофейного, золотого или шоколадного цветов. Именно такое сочетание сделает Близнеца звездой не только романтического ужина, но и привлечет удачу. И даже если получилось так, что у Близнеца пока нет пары, звезды могут сложиться таким образом, что именно в этот романтический день вы можете ее найти. Поэтому выглядеть должны на все 100%.
Читай также: Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо?Рак
Женщине, которая родилась под созвездием Рака, необходимо отдать предпочтение романтическим нарядам в нежной цветовой гамме: серебристой, серой, молочно-белой, голубой. В макияже можно смело попробовать оттенить образ серебристыми блестками. Все-таки в день влюбленных можно позволить себе блистать. Идеально для такого мероприятия Раку подойдут легкие платья с прозрачными широкими рукавами и пояском. Этот фасон сделает образ невероятно нежным, загадочным и романтичным. Можно так же попробовать сочетание подобного плана блузы и юбки или классических брюк.
- Лев
Представительницам этого знака Зодиака необходимо отдать предпочтение яркому эффектному наряду в золотистом цвете. Именно он принесет везенье в такой важный вечер, поможет улучшить свое положение в глазах избранника. Он/она посмотрят на вас под другим углом и станут относиться более серьезно. Да и что, как не золотистые наряды больше всего смогут подчеркнуть царственную натуру Льва. Пожалуй, только дорогие украшения из золота создадут в сочетании с ним еще более великолепный образ. Платье непременно должно подчеркивать силуэт, выгодно выделять все достоинства фигуры и с порога заявлять о том, что сегодня будет максимально жарко.
- Дева
Консервативной и сдержанной в обыденной жизни Деве стоит для встречи с любимым человеком немного отойти от привычного делового стиля и стать более нежной и романтичной. Один из фаворитов среди цветов на этот вечер - белый, а Девам необходимо для привлечения везения и внимания к себе носить коричневый, зеленый или желтый. Если правильно сочетать эти цвета, то спутник Девы останется просто в восторге от нее в прямом смысле этого слова. Относительно аксессуаров, то они не должны привлекать к себе слишком много внимания, а только органично дополнять образ. Выбирайте платья свободного кроя, они позволят Деве быть более открытой.
Читай также: Восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков ЗодиакаВесы
Чтобы создать вокруг своего образа настоящий фурор, необходимо выбирать необычные фасоны платьев, цветовая гамма которых будет находиться в пределах пастельных оттенков синего, зеленого или голубого цветов. Неожиданные фасоны смогут привлечь в жизнь Весов удачу и радостные события. Так что Весам можно быть как никогда смелыми в своем выборе. К тому же, на кону такое важное событие, как совместный ужин с любимым человеком. Так почему бы его не порадовать и не открыться ему с другой стороны.
- Скорпион
Страстной натуре Скорпиона нельзя выделять свой нрав яркими цветами и необходимо, как и Овну, отказаться от любимого красного цвета. Вместо него отлично подойдут черный или коричневый. Бессмертная классика непременно поможет Скорпиону предстать перед избранником в самом выгодном свете и показать себя с лучшей стороны. Можно быть уверенным, что таким нарядом он будет приятно удивлен. А дополнить образ помогут массивные металлические аксессуары и широкий пояс, который акцентирует внимание на талии или бедрах.
- Стрелец
Чтобы максимально подчеркнуть свою красоту, Стрельцу необходимо отдать свое предпочтение нарядам в шоколадной или кофейной цветовой гамме. Такой образ понравится партнеру, а если его еще и дополнить драгоценностями, то он еще и привлечет удачу как в такой важный вечер, так и в дальнейшем. От слишком вызывающих фасонов стоит отказаться и отдать свое предпочтение более сдержанным моделям платьев. Красивый классический наряд без вызывающего декольте - вот именно то, что стоит искать Стрельцу для встречи с любимым человеком в День Святого Валентина.
Читай также: Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 годКозерог
В наиболее выгодном ракурсе спокойная девушка Козерог сможет предстать в сером цвете. Точно такой же простой и не замысловатый должен быть и фасон наряда. Но если сильно хочется придать немного жизни такому «мышиному» наряду, то можно к образу прибавить акценты с животным принтом: широкий или узкий пояс, браслет, кольцо, сумочка, подвеска и т. д. Только они смогут превратить спокойное платье серого цвета в шедевр. И да, любимому тоже понравится, что вы сумели так умело сочетать такие неординарные детали в одном образе. Это будет успех.
- Водолей
Что касается этого знака Зодиака, то им можно выбирать очень широкую цветовую палитру. Желательно, чтобы все же базой был классический белый. А вот разбавить его и придать образу яркости и красок, поможет спокойная палитра зеленого, желтого, розового, перламутрового, кофейного, синего цветов. Романтический и непринужденный наряд придаст девушке Водолею легкости, шарма, игривости и поможет партнеру взглянуть на нее под другим углом.
- Рыбы
Тихим, спокойным и мечтательным Рыбам для встречи с любимым человеком идеально подойдет бархатное платье голубых и синих оттенков. Здесь сразу несколько плюсов: голубой приносит Рыбам удачу, и так совпало, что именно синий - цвет удачи 2020 года. А дополнить образ и сделать его по-настоящему царским помогут украшения из серебра или другого белого метала. Также можно надеть пояс или серебристые туфельки в сочетании с клатчем того же оттенка. Такое платье способно сделать Рыбу очень привлекательной и неповторимой.
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Конечно, встреча с любимым человеком, романтический ужин и этот романтический день в целом заставляет тысячи девушек по всему миру готовиться к этой особенной дате с трепетом. Все начинается с выбора подарка для любимого и заканчивается неповторимым нарядом. Теперь каждая сможет подготовить именно то платье, в котором предстанет королевой перед своим избранником. А там, кто знает, какой подарок он подготовил вам. Может быть, заветное колечко? Поэтому лучше быть ошеломительно красивой, чтобы у него и капли сомнений не сталось, что выбор он сделал верный.
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