В чем будет блистать каждая девушка ярче всего?

Что бы там не говорили скептики, но на День святого Валентина даже воздух пропитывается какой-то не понятной магией. Вокруг, кажется, летают невидимые Амуры. Именно в такой день каждая девушка хочет быть как никогда красивой для своего любимого. Только вот с нарядом в 2020 году стоит быть максимально внимательной. О том, какой выбрать наряд, чтобы в День всех влюбленных быть просто королевой в глазах любимого, расскажет Ivona.

Этому знаку Зодиака удачу приносит красный цвет. Но на День всех влюбленных стоит отказаться от подобных оттенков и отдать предпочтение вещам белого, серебристого или нежно-розового цвета. А вот в аксессуарах можно позволить и красный. От такого маленького и яркого акцента ваш партнер будет в восторге и сочтет его очень даже милым. Среди нарядов выбирайте платья по фигуре с красивым декольте или нарядный костюм с юбкой.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Телец

А вот спокойному Тельцу звезды советуют присмотреться к красивому вечернему платью черного цвета. Именно в такой романтический вечер, девушка-Телец, одетая в черное, получит максимальное внимание к себе. И для того, чтобы окончательно дополнить образ и сделать его эффектным, необходимо подобрать красивые металлические аксессуары. Стоит помнить только о том, что образ должен быть максимально гармоничным и не слишком вычурным. Предпочтение лучше отдать платьям с акцентом на талию. Длина юбки должна быть или по колено, или ниже. Короткое черное мини платье - это точно не тот наряд, который стоит готовить Тельцам для романтического ужина при свечах.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Близнецы

Представительницам этого знака Зодиака для ужина в День Святого Валентина стоит подобрать наряд серебристо-белого цвета, который будет уместно оттеняться или дополняться различными элементами желтого, кофейного, золотого или шоколадного цветов. Именно такое сочетание сделает Близнеца звездой не только романтического ужина, но и привлечет удачу. И даже если получилось так, что у Близнеца пока нет пары, звезды могут сложиться таким образом, что именно в этот романтический день вы можете ее найти. Поэтому выглядеть должны на все 100%.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Женщине, которая родилась под созвездием Рака, необходимо отдать предпочтение романтическим нарядам в нежной цветовой гамме: серебристой, серой, молочно-белой, голубой. В макияже можно смело попробовать оттенить образ серебристыми блестками. Все-таки в день влюбленных можно позволить себе блистать. Идеально для такого мероприятия Раку подойдут легкие платья с прозрачными широкими рукавами и пояском. Этот фасон сделает образ невероятно нежным, загадочным и романтичным. Можно так же попробовать сочетание подобного плана блузы и юбки или классических брюк.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Лев

Представительницам этого знака Зодиака необходимо отдать предпочтение яркому эффектному наряду в золотистом цвете. Именно он принесет везенье в такой важный вечер, поможет улучшить свое положение в глазах избранника. Он/она посмотрят на вас под другим углом и станут относиться более серьезно. Да и что, как не золотистые наряды больше всего смогут подчеркнуть царственную натуру Льва. Пожалуй, только дорогие украшения из золота создадут в сочетании с ним еще более великолепный образ. Платье непременно должно подчеркивать силуэт, выгодно выделять все достоинства фигуры и с порога заявлять о том, что сегодня будет максимально жарко.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Дева

Консервативной и сдержанной в обыденной жизни Деве стоит для встречи с любимым человеком немного отойти от привычного делового стиля и стать более нежной и романтичной. Один из фаворитов среди цветов на этот вечер - белый, а Девам необходимо для привлечения везения и внимания к себе носить коричневый, зеленый или желтый. Если правильно сочетать эти цвета, то спутник Девы останется просто в восторге от нее в прямом смысле этого слова. Относительно аксессуаров, то они не должны привлекать к себе слишком много внимания, а только органично дополнять образ. Выбирайте платья свободного кроя, они позволят Деве быть более открытой.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Читай также: Восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака Весы

Чтобы создать вокруг своего образа настоящий фурор, необходимо выбирать необычные фасоны платьев, цветовая гамма которых будет находиться в пределах пастельных оттенков синего, зеленого или голубого цветов. Неожиданные фасоны смогут привлечь в жизнь Весов удачу и радостные события. Так что Весам можно быть как никогда смелыми в своем выборе. К тому же, на кону такое важное событие, как совместный ужин с любимым человеком. Так почему бы его не порадовать и не открыться ему с другой стороны.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Скорпион

Страстной натуре Скорпиона нельзя выделять свой нрав яркими цветами и необходимо, как и Овну, отказаться от любимого красного цвета. Вместо него отлично подойдут черный или коричневый. Бессмертная классика непременно поможет Скорпиону предстать перед избранником в самом выгодном свете и показать себя с лучшей стороны. Можно быть уверенным, что таким нарядом он будет приятно удивлен. А дополнить образ помогут массивные металлические аксессуары и широкий пояс, который акцентирует внимание на талии или бедрах.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Стрелец

Чтобы максимально подчеркнуть свою красоту, Стрельцу необходимо отдать свое предпочтение нарядам в шоколадной или кофейной цветовой гамме. Такой образ понравится партнеру, а если его еще и дополнить драгоценностями, то он еще и привлечет удачу как в такой важный вечер, так и в дальнейшем. От слишком вызывающих фасонов стоит отказаться и отдать свое предпочтение более сдержанным моделям платьев. Красивый классический наряд без вызывающего декольте - вот именно то, что стоит искать Стрельцу для встречи с любимым человеком в День Святого Валентина.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Читай также: Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год Козерог

В наиболее выгодном ракурсе спокойная девушка Козерог сможет предстать в сером цвете. Точно такой же простой и не замысловатый должен быть и фасон наряда. Но если сильно хочется придать немного жизни такому «мышиному» наряду, то можно к образу прибавить акценты с животным принтом: широкий или узкий пояс, браслет, кольцо, сумочка, подвеска и т. д. Только они смогут превратить спокойное платье серого цвета в шедевр. И да, любимому тоже понравится, что вы сумели так умело сочетать такие неординарные детали в одном образе. Это будет успех.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Водолей

Что касается этого знака Зодиака, то им можно выбирать очень широкую цветовую палитру. Желательно, чтобы все же базой был классический белый. А вот разбавить его и придать образу яркости и красок, поможет спокойная палитра зеленого, желтого, розового, перламутрового, кофейного, синего цветов. Романтический и непринужденный наряд придаст девушке Водолею легкости, шарма, игривости и поможет партнеру взглянуть на нее под другим углом.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Рыбы

Тихим, спокойным и мечтательным Рыбам для встречи с любимым человеком идеально подойдет бархатное платье голубых и синих оттенков. Здесь сразу несколько плюсов: голубой приносит Рыбам удачу, и так совпало, что именно синий - цвет удачи 2020 года. А дополнить образ и сделать его по-настоящему царским помогут украшения из серебра или другого белого метала. Также можно надеть пояс или серебристые туфельки в сочетании с клатчем того же оттенка. Такое платье способно сделать Рыбу очень привлекательной и неповторимой.

Лучшие наряды ко Дню святого Валентина для всех знаков Зодиака pinterest.com

Читай также: Астрологический прогноз на 2020 год для всех знаков Зодиака

Конечно, встреча с любимым человеком, романтический ужин и этот романтический день в целом заставляет тысячи девушек по всему миру готовиться к этой особенной дате с трепетом. Все начинается с выбора подарка для любимого и заканчивается неповторимым нарядом. Теперь каждая сможет подготовить именно то платье, в котором предстанет королевой перед своим избранником. А там, кто знает, какой подарок он подготовил вам. Может быть, заветное колечко? Поэтому лучше быть ошеломительно красивой, чтобы у него и капли сомнений не сталось, что выбор он сделал верный.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков Зодиака могут быть серьезные проблемы на работе в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.