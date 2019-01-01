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Гороскоп на 24 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Почему Овнам сегодня лучше обдумывать все дважды, а Тельцам - не зацикливаться на победе.

Гороскоп на 24 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 24 декабря 2019:

  • Овен

Овнам сегодня стоит обдумывать свои решения дважды, а то и трижды, чтобы избежать серьезных недочетов и не пропустить главного. Вы рассеяны и несколько “отстранены“ - при необходимости просите помощи того, кому доверяете. 

  • Телец

Тельцам сегодня ни в коем случае не стоит зацикливаться на своих победах и достижениях - потенциальных или уже свершившихся - это будет вас расхолаживать и отвлечет от движения вперед. Вечер проведите с давними друзьями. 

  • Близнецы

День благоприятен для активного отдыха, поездок и встреч с малознакомыми людьми. Вечер проведите с любимым человеком.

  • Рак

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Сегодня стоит встречаться с друзьями, близкими людьми, общаться, особенно с теми, кого давно не видели, помогать близким людям в разных делах и ситуациях.

  • Лев

Львам сегодня лучше прислушиваться к своему внутреннему голосу и избегать подозрительных ситуаций. Вечером лучше погулять на свежем воздухе и помечтать о том, чего вам хотелось бы добиться. 

  • Дева

У Дев могут быть неожиданный интересные события, которые могут изменить обстоятельства вашей жизни. День будет насыщен встречами - сегодня вы дипломат, потому не отказывайтесь лишний раз блеснуть своими навыками.

  • Весы

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Сегодня проявляйте осторожность, приобретая что-либо - высока вероятность обманов и неудачных сделок. Вечер проведите в компании близких друзей.

  • Скорпион

У Скорпионов сегодня будет много шансов исправить дела, которые могли слегка испортиться или затянуться. Будьте внимательны к деталям и перепроверяйте информацию, которая к вам поступает.

  • Стрелец

Сегодня нужно развивать творческое начало, делать ставку на креативные направления и заниматься именно творческой работой. Вечер лучше провести с родными в домашней обстановке. 

  • Козерог

Сегодня хорошо ухать в путешествие или в отпуск. День удачен для крупных приобретений, вложений “с перспективой“, а также финансирования творческих проектов.

  • Водолей

Сегодня стоит заниматься денежными делами, развивать какие-то навыки в себе, благоприятны новые дела, анализ новых возможностей и сфер деятельности.

  • Рыбы

Сегодня многое может идти через силу, будут препятствия, проблемы, но вы все сможете преодолеть если будете решительны.

Ранее мы писали, что ждет знаки Зодиака на неделе 23-29 декабря. 

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Теги: астрология, Зодиак, гороскоп
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