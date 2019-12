Концерт состоится 20 мая в столичном Дворце Украина .

Лучший блюзовый гитарист мира Joe Bonamassa впервые выступит в Киеве пресс-служба

Бонамасса (Joe Bonamassa) - американский блюзовый музыкант, певец и автор песен, признанный во всем мире как один из лучших гитаристов своего поколения, обладатель Blues Music Award и номинант на Grammy. Он выступал с такими легендарными музыкантами, как Buddy Guy, B.B. King, Eric Clapton, John Lord, Slash, Jethro Tull, Stephen Stills, Blondie Chaplin, Foreigner, Steve Winwood, Warren Haynes, Journey, Solomon Hicks и Derek Trucks. Выступает и записывается в дуэте с потрясающей Бет Харт, а также является соавтором проектов Black Country Communion и Rock Candy Funk Party. 20 мая 2020 музыкант впервые выступит в Киеве, во Дворце Украина. Это будет его единственный концерт в Украине в мировом туре со специальной программой из последних альбомов и любимых хитов.

Никто на сцене сегодня не играет с такой же страстью, изысканностью и сильным талантом, уважает тех, кто пришел к нему на концерт, и имеет такую ​​же страсть к своему ремеслу, как Бонамасса - Classic Rock Revisited.

Артист обожает живые выступления, а его концерты является одним из важнейших направлений его деятельности. В 2018 году отраслевой сайт Pollstar поместил их в список самых продаваемых билетов в мире на 49-е место. Его туры распродаются в наиболее знаковых концертных залах мира, среди которых были Red Rocks Amphitheatre, Greek Theatre в Лос-Анджелесі, Аудитория “Райман” в Нэшвилле, Королевский Альберт-Холл в Лондоне, Венская опера, а также Нью-Йоркский Театр Маяка. В среднем, музыкант выступает до 200 дней в году.

Джо Бонамасса регулярно появляется на страницах топовых музыкальных изданий по всему миру, начиная от журналов Esquire и Parade, заканчивая Rolling Stone и American Songwriter, а также Guitar Player, Acoustic Guitar, Vintage Guitar и Classic Rock. В 2009 издание Classic Rock включил его в число лучших гитаристов всех времен.

Бонамасса рос в музыкальной семье и начал играть на гитаре, когда ему было всего 4 года. А в 12 лет начал свою звездную карьеру - с выступлений на разогреве у Би Би Кинга. Довольно скоро музыкант начал сольную карьеру и стал одним из самых успешных блюзовых музыкантов мира. Первый альбом Бонамасса A New Day Yesterday вышел в 2000. Признание дебютной работы поразило: пластинка попала в ТОП-10 блюз-чарта США. Практически все последующие релизы музыканта были обречены на успех и завоевали любовь публики. В течение последних 13 лет выпустил 15 сольных альбомов. А всего в его дискографии - более 30 альбомов, как студийных, так и концертных (последний, Redemption - в 2018 году).

В Киеве Бонамасса выступит со специальной программой в сопровождении мощной команды музыкантов с мировыми именами. Прозвучат лучшие композиции, с которыми у каждого связаны самые яркие моменты жизни: I'll Take Care of You, Love Is a Gamble, Blues of Desperation и множество фирменных каверов выдающегося музыканта. Бесценные моменты, проведенные в компании любимого блюзмена, подарят яркие впечатления и заряд жизненной энергии.

3 впечатляющих факта о Джо Бонамассе:

• Более блюзовых альбомов на первых позициях чартов, чем у любого

• Продано более 3 миллионов его альбомов

• Туры по всему миру до 200 дней в году.

ЧТО: Первый концерт в Украине выдающегося блюзового музыканта Джо Бонамасса

ГДЕ: Дворец Украина

КОГДА: 20 мая 2020

