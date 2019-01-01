Что ждет на этой неделе всех представителей зодиакального круга .

Гороскоп на неделю 23-29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на неделю 23-29 декабря:

Овен

На этой неделе Овнам на глаза попадется календарь, и они поймут, что на носу Новый год. Праздничная суета развернется буквально за часы, накрывая всех окружающих суматохой и вопросами «очнувшегося» Овна. Если вы попали в эту забывчивую категорию, не торопитесь и спланируйте праздник в спокойной обстановке. Идеально, если вы посоветуетесь с близкими. Скорее всего, они уже все спланировали за вас.

Телец

Вы будете заняты организационными моментами. Окружающие не спешат выбирать наряды и праздничные блюда, поэтому все вопросы лягут на ваши плечи. Из этого можно извлечь неплохую пользу. Например, подкорректировав новогодние моменты под себя. Любите морепродукты? Превратите празднование в тематическую вечеринку. Не успеваете купить платье? Организуйте костюмированный вечер.

Близнецы

Овны и Тельцы суетятся, но вы попросите их делать лишь одно — не мешать вам работать. Дедлайны наступают на горло, и больше нет времени откладывать сдачу проектов. Вы ищете документы в ворохах мишуры, лавируете по офису, огибая ёлки, и стряхиваете с себя искусственный снег. Остановитесь и признайте, что вам не успеть. Идите полировать бокалы для шампанского.

Рак

Раки всю неделю будут озадачены выбором места для празднования. Предложений и приглашений посыпалось множество, но ни один вариант не удовлетворяет ваше стремление к уюту и теплу. Похоже, в новогоднюю ночь вы останетесь дома с родными, а после полуночи пойдете кататься с горки на санях. Не забудьте зарядить фотоаппарат. Этот Новый год запомнится вам надолго.

Лев

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Львов ждут бумажные дела и бюрократическая беготня. Вы будете собирать документы, стоять в очередях за справками и на бегу покупать оливки и прочие ингредиенты для салатов. Чтобы не забыть про елку и подарки в погоне и делах, составьте список дел и покупок. И следите за кошельком и сумкой — в последнее время вы слишком рассеяны. В выходные отлежитесь горизонтально.

Дева

Дев ждет приятная и дальняя дорога. Может статься, вы захотите праздновать Новый год в путешествии, купив горящую путевку. Не исключены и деловые командировки в канун праздника. Не забудьте, что это семейное событие, поэтому еще в конце недели отключите рабочий компьютер и садитесь с детьми вырезать из бумаги снежинки. И не забудьте про письма Деду Морозу.

Весы

На этой неделе вас закружат любовные вихри. Вы будете порхать на крыльях влюбленности, забывая выключить утюг и закрыть входную дверь. Будьте внимательнее и пересчитывайте сдачу, не отходя от кассы. Благоприятным завершением недели можно считать отдых в общественных местах. Пойдите в кино, на концерт или на каток. Не забудьте позвать с собой любимого человека.

Скорпион

Вас ждет интересное предложение на работе. Хватайтесь за эту идею без раздумий. Это билет в лучшую жизнь, которая начнется, как только вы возьметесь за новые обязанности. Решительнее берите на себя обязательства и инициативу. Под лежачего Скорпиона деньги не текут. В личной жизни все красиво, будто на картинке — любовь у камина, вино в бокалах. Проведите каникулы так, как давно мечтали.

Стрелец

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Ваша неделя будет переполнена томительным ожиданием праздника. Вместо завершения дел, вы будете выбирать прическу и подыскивать рецепт торта. Стрельцам срочно нужно собраться и закончить эту неделю достойно. Вы же не хотите получить выговор от начальства в довесок к тринадцатой зарплате? В амурных делах вы предстанете перед выбором. Сделать его вам суждено в январе.

Козерог

Всю неделю вы будете летать в облаках и романтических грезах. Причин на то может быть несколько. Вы либо зачитаетесь романом о любви, либо крепко и надежно влюбитесь. Оба варианта хороши, если в порыве романтики не забывать про бытовые дела. К слову, на Новый год вас ждет признание в любви или красивый подарок. Потренируйтесь перед зеркалом эффектно «терять сознание».

Водолей

Похоже, вы так активно готовитесь к зимним каникулам, что рискуете потратить все силы. Не изматывайте себя поиском «перламутровых пуговиц» на подарок. Желательно, чтобы к Новому году у вас остались и силы, и желание отмечать праздник. Чтобы подготовка проходила легче, делегируйте обязанности. Нарезку салатов — кухонному комбайну, покупку шампанского — гостям.

Рыбы

Вас абсолютно не задевает предновогодняя суета. В начале недели вас собьет с ног Овен, а бегущий Водолей опрокинет бокал с вашим вином. Выход один — убегать от этого хаоса. Идеальным празднованием для вас будет новогодняя ночь в арендованном домике в лесу. Не отказывайте себе в желании уединиться и спрятаться от салюта. Если нужна компания, пригласите Рака. Он принесет много еды и хороший алкоголь.

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