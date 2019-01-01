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Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

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День располагает к активности, правда для этого подходит больше вторая половина дня.
Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Cегодня стоит проявлять хозяйственность и бережливость , заниматься денежными делами , покупкам , планировать бюджет , доходы и расходы на ближайшее время.⠀⠀⠀

  • Телец

Сегодня вам стоит избегать иллюзий и завышенных ожиданий в делах , и особенно личной жизни - навешает вам на уши ваш партнёр обещаний , да потом не выполнит.⠀⠀⠀

  • Близнецы

Сегодня стоит избегать компрометирующих и сомнительных ситуаций , иначе можно испортить свою репутацию и попасть в разные трудности.⠀⠀⠀

  • Рак

Сегодня стоит посвятить день близким людям , родственникам и семье , свои увлечениям. Старайтесь получать удовольствия от того, чем будете сегодня заниматься.⠀⠀⠀

  • Лев

Сегодня могут быть разные печали и разочарования , плохие новости , что бы их избежать - отключайте эмоциональную реакцию на происходящее , тогда сможете избежать многих бед.⠀⠀⠀

  • Дева

Сегодня стоит трудиться , погружаться в материальные вопросы , проявлять въедливость и требовательность к людям и коллективным делам.⠀⠀⠀

  • Весы

Сегодня благоприятны материальные и денежные дела , покупки и вложения , дарение подарков , операции с деньгами , многое может идти в вашу пользу.⠀⠀⠀

  • Скорпион

Сегодня вы можете в ком то или чем то разочароваться , по новому посмотреть на отношения , работу или разные дела. Отказ от чего либо , что больше не радует.⠀⠀⠀

  • Стрелец

Сегодня вам стоит избегать принятия важных решений , иначе они могут приводить к крахам и провалам , возможны кризисные явления в повседневных делах.⠀⠀⠀

  • Козерог

Сегодня опасайтесь искушений и обманов , денежных потерять из за лжи и лицемерия со стороны людей , с которыми вы будете делать сегодня дела.⠀⠀⠀

  • Водолей

Вам стоит сегодня больше верить в себя и свои силы , разные внешние обстоятельства могут негативно влиять на дела , но старайтесь проявлять решительность в себе.⠀⠀⠀

  • Рыбы

Сегодня стоит занять выжидательную позицию в разных сферах жизни, тянуть принятие разных решений и сохранять баланс в отношениях с людьми.

Ранее мы писали, как встретить год крысы. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп для каждого знака зодиака
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