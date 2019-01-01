Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Cегодня стоит проявлять хозяйственность и бережливость , заниматься денежными делами , покупкам , планировать бюджет , доходы и расходы на ближайшее время.⠀⠀⠀
- Телец
Сегодня вам стоит избегать иллюзий и завышенных ожиданий в делах , и особенно личной жизни - навешает вам на уши ваш партнёр обещаний , да потом не выполнит.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня стоит избегать компрометирующих и сомнительных ситуаций , иначе можно испортить свою репутацию и попасть в разные трудности.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня стоит посвятить день близким людям , родственникам и семье , свои увлечениям. Старайтесь получать удовольствия от того, чем будете сегодня заниматься.⠀⠀⠀
- Лев
Сегодня могут быть разные печали и разочарования , плохие новости , что бы их избежать - отключайте эмоциональную реакцию на происходящее , тогда сможете избежать многих бед.⠀⠀⠀
- Дева
Сегодня стоит трудиться , погружаться в материальные вопросы , проявлять въедливость и требовательность к людям и коллективным делам.⠀⠀⠀
- Весы
Сегодня благоприятны материальные и денежные дела , покупки и вложения , дарение подарков , операции с деньгами , многое может идти в вашу пользу.⠀⠀⠀
- Скорпион
Сегодня вы можете в ком то или чем то разочароваться , по новому посмотреть на отношения , работу или разные дела. Отказ от чего либо , что больше не радует.⠀⠀⠀
- Стрелец
Сегодня вам стоит избегать принятия важных решений , иначе они могут приводить к крахам и провалам , возможны кризисные явления в повседневных делах.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня опасайтесь искушений и обманов , денежных потерять из за лжи и лицемерия со стороны людей , с которыми вы будете делать сегодня дела.⠀⠀⠀
- Водолей
Вам стоит сегодня больше верить в себя и свои силы , разные внешние обстоятельства могут негативно влиять на дела , но старайтесь проявлять решительность в себе.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня стоит занять выжидательную позицию в разных сферах жизни, тянуть принятие разных решений и сохранять баланс в отношениях с людьми.
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