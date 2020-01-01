Что нельзя делать в канун Нового года?

В преддверии новогодних праздников хочется думать лишь о приятном. Но чрезмерная беспечность может быть опасной, тем более что в даже в канун наступления нового года стоит соблюдать несколько примет, чтобы не навлечь на себя и на своих близких несчастья. О каких плохих новогодних приметах стоит знать, расскажет Ivona.

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1. В канун Нового года нельзя выносить мусор. Конечно, технически это сделать очень сложно, учитывая тот факт, что 31 декабря скапливается много отходов во время приготовления новогоднего стола. Мусор в этот день можно выносить лишь до захода солнца.

ТОП-10 плохих новогодних примет pinterest.com

2. Отдельным пунктом в канун таких больших и знаковых праздников, как Новый год, считают долги. В новый год, как и в новую жизнь, лучше входить без нерешенных вопросов и долгов. Также не рекомендуется в канун праздника давать в долг. Это касается не только денег: не стоит одалживать свою одежду, кухонную утварь, продукты, иначе достаток и те преимущества, которыми вы пользовались в старом году, могут покинуть вас.

3. Нельзя также примерять чужую обувь. Считается что так вы обрекаете себя в грядущем году на то, чтобы ходить по чужим дорогам, а жизненные решения за вас будут принимать чужие люди.

ТОП-10 плохих новогодних примет pinterest.com

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4. В новогоднюю ночь также нельзя тушить свечи. Если вы решили украсить свое жилище или праздничный стол свечами, нужно непременно дождаться, пока они прогорят. Тушить их - значит лишаться ориентиров в новом году, который грозит быть не ярким и солнечным, а хмурым и серым.

5. Нельзя держать украшенную елку дольше, чем 12 ночей - это непременно привлечет несчастье и неблагополучие в дом.

ТОП-10 плохих новогодних примет pinterest.com

6. Стоит также в новогоднюю ночь отказаться от любых азартных игр, так как считается, что тот, кто проиграет в канун Нового года, будет обречен на неудачи следующие 12 месяцев.

7. Если в вашем праздничном наряде есть карманы, они в новогоднюю ночь ни в коем случае не должны быть пустыми, иначе такими и останутся на весь ближайший год. Это вовсе не значит, что карманы нужно непременно набивать деньгами, положите туда сувенир, изображающий символ года или ваш личный амулет, который приносит вам удачу. Такие мелочи уберегут вас от плачевного финансового положения в новом году.

ТОП-10 плохих новогодних примет pinterest.com

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8. Новый год также нельзя встречать в старой одежде, иначе еще год вам придется отказывать себе в необходимых вещах и простых удовольствиях. Если вы к новогодним наряд относитесь достаточно демократично и для вас идеальная одежда - джинсы и футболка, постарайтесь, чтобы хоть один из элементов вашего новогоднего гардероба был новым.

9. Придется в канун Нового года также забыть и о стирке - такое простое домашнее занятие 31-го декабря может навлечь беды на ваших близких родственников.

10. Все, сказанное или обдуманное вами в канун Нового года и праздничную ночь, имеет большие шансы сбыться. Поэтому в это время старайтесь, чтобы ваши помыслы были чистыми, а желания - искренними. Нельзя ни в коем случае ссориться, особенно за праздничным столом, сквернословить, оскорблять и в гневе повышать голос. Если вы, конечно, не хотите, чтобы следующий год для вас был наполнен лишь негативом и унижениями.

ТОП-10 плохих новогодних примет pinterest.com

Ранее мы рассказывали о приметах, которые связаны с високосным годом.

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