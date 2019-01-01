Гороскоп на 21 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Сегодня день может нести успехи в делах и планах , вы сможете многое успеть и достичь желаемого в разных сферах жизни.⠀⠀⠀
- Телец
День благоприятен для материальных и денежных дел , покупок и вложений , вы сможете приобрести полезные навыки в работе и карьере.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня стоит опасаться искушений и обманов , иллюзорных обещаний, что то может идти не так как вам обещали разные люди , которым вы доверились.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня стоит воплощать свои мечты в жизнь , думать о будущем , могут появится возможности что либо поменять к лучшему в разных трудных ситуациях.⠀⠀⠀
- Лев
Сегодня вас могут ждать новости , встречи и общение с интересными людьми. Благоприятны новые отношения , работа, бизнес.⠀⠀⠀
- Дева
День благоприятен для отдыха , восстановления сил и энергии , старайтесь заниматься чем то неспешным и приятным. Посвятите свободное время себе и свои планам.⠀⠀⠀
- Весы
Сегодня стоит проводить большую работу по завершению разных трудностей и проблем , очищать свою жизнь от того что тяготит вас, заканчивать кризисные отношения.⠀⠀⠀
- Скорпион
Сегодня стоит заниматься семейными делами - что то покупать для дома , близких , создавать благоприятную атмосферу в семье.⠀⠀⠀
- Стрелец
Сегодня стоит заниматься материальной сферой жизни , деньгами , покупками и начинаниями в делах или бизнесе.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня благоприятно заключать разные договоры , оформлять бумаги , совершать важные покупки и вложения , многое будет идти по справедливости.⠀⠀⠀
- Водолей
Сегодня опасайтесь обманов и хитростной, кто то может вас использовать или манипулировать вами , будьте бдительны и острожны в делах.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня благоприятны поездки , важные решения в работе и карьере , активность и амбициозность будет приводить к достижению целей.
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