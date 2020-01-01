Больше, чем суши ищите в "Тануки"

Уникальные рецепты японской и азиатской кухни по демократичным ценам в столице - это вполне реально. Стоит только посетить “Тануки“.

Эта сеть ресторанов японской кухни часто принимает у себя родителей с детьми. Поэтому администрация “Тануки“ предусмотрела все условия для своих маленьких клиентов не только в меню, но и в оформлении ресторана. Рестораны практикуют музыкальное сопровождение от лучших диджеев Киева в стиле “Asian Mix“, которое звучит, кстати, каждую субботу с 19:00 до 22:00.

Часто, пока родители наслаждаются изысканной кухней, малышам есть чем заняться. Ведь в ресторане периодически проводятся детские мастер-классы, каждый ребенок может стать на время настоящим суши-мастером, а по выходным дети могут развлечься с профессиональными аниматорами.

Чтоб попасть в данную атмосферу, нужна предварительная запись по номеру телефона ресторана.

Если вам повезло и вы стали гостем “Тануки“, можно оказаться в заложниках вкусной пищи от креативного и концептуального бренд-шефа Олега Чакряна. У него есть редкий дар - находить в классике традиционной кухни новые вкусовые ощущения. Особенно ярко его талант проявляется при создании всеми любимых роллов: по-праздничному яркий, кисло-сладкий, согревающий “Чили тай ролл“ (креветки и лосось по тайски, медом, мягким сыром, кунжутом и авокадо), “Курай ролл“ (лосось с угрем, мягким сыром и кунжутом с острым соусом), “трюфельный ролл“ (лосось, трюфельный сыр, авокадо, трюфельная паста), “Тануки“ (креветка, снежный краб, гуакамоле, сыр, микс соусов) - даже чтение назван новых роллов пробуждает большой аппетит.

Японская кухня - одна из самых интересных в мире. В ней простота и экзотика идут бок о бок, а страсть к свежим продуктам не мешает поиску необычных вкусовых сочетаний. Все это делает ее идеальной основой для возникновения глобальных фуд-трендов. Новое меню ресторанов “Тануки“ тому подтверждение.

Доставку легко можно заказать в интернете, а для посетителей в Киеве есть 2 ресторана Тануки: на ул. Златоустовская, 44/22 и пр-т Соборности, 5. Режим работы на Златоустовской: с 11:00 - до 00:00; на ул. Соборности – с 11.00 – до 23.00.

Доставка работает с 10:00 - до 23:00, кроме пятницы и субботы, а в пятницу и субботу – с 10:00 – до 00:00.

Любой отзыв гостя или клиента доставки можно оставить в соц сетях Тануки:

https://www.instagram.com/tanuki_ua/

https://www.facebook.com/tanuki.ua/

https://www.tanuki.ua/

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