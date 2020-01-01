Лучшие идеи новогодних подарков для ваших мам и пап!

С самого детства мы все любим Новый год. И как его не любить, ведь это просто волшебный день! Весь дом украшен, из кухни мамы пахнет вкусными яствами, а папа очень загадочно целый день улыбается. А вечером (все тот же папа) приходит Дед Мороз и приносит всем такие желанные подарки. И так рождается настоящая сказка в глазах детей. Так почему, став старше, не порадовать своих дорогих родителей и не подарить им что-то очень приятное на Новый год? О том, как необычно можно поздравить своих родителей, расскажет Ivona.

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

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Подбирать подарки это уже приятно. Хочется непременно подарить что-то очень полезное и нужное, чтобы угодить. Тем более если дело касается родителей. Сразу становишься предельно серьезным и внимательным, ведь им хочется угодить больше всего. В наше время существует множество вариантов недорогих, но колоритных, атмосферных и символических подарков. Вот несколько вариантов:

Кружки или бокалы

Речь идет не о простых кружках или бокалах. Сегодня можно сделать так, чтобы на эти предметы посуды напечатали, к примеру, забавные фото родителей, и тогда обычная утварь в ту же минуту превратится в настоящий шедевр. К тому же, цена на него стартует от 200 гривен. Вполне неплохо, не так ли?

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

Портрет

Сегодня это модный подарок. И речь идет не просто о фотографии, распечатанной в очень большом формате, а именно о работе художника. Такой подарок станет украшением любого дома и интерьера, а о том, насколько папе и маме будет приятно его получить, можно и не рассказывать. Цена зависит от размера картины, материалов, мастерства художника и сроков. Так что стоит уже сейчас начать мониторить просторы интернета, если хотите успеть к Новому году.

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

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Пусть кто-то скажет, что это не интересно и что сладкого родители могут и сами купить в супермаркете. Но праздничные боксы собирают не простые кондитеры, а настоящие волшебники. Они способны даже самые обычное печенье превратить в шедевр кулинарного искусства. Так почему бы не купить такую коробочку в подарок родителям? Мелочь, а приятно. Цена на такие боксы разная и зависит от наполнения (в среднем стартует от 200 гривен).

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

Бытовые вещи

Да, не всегда у родителей есть все необходимое. Поэтому можно заранее невзначай выяснить, что им хотелось бы получить или что нужное, и после этого - пулей в магазин за покупкой чайника, сковородки, увлажнителя воздуха, кофемолки и пр. Пусть это и не слишком празднично, но родители вам будут благодарны за заботу, когда получат то, что купить никак не доходили руки.

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

Маленькие приятности

Это может быть все что угодно: от билетов в театр или кино до романтического ужина на двоих. Здесь очень важно знать предпочтения своих родителей и просто сделать им приятное. Например, они любят классическую музыку - подарите билеты на концерт классической музыки, любят путешествовать - путевку в санаторий на двоих и т. п. Бюджет, естественно, будет зависеть от предпочтений родителей.

Что подарить родителям на Новый год? ТОП-5 универсальных вариантов pinterest.com

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Новый год - это красивый праздник и сделать родным приятно не так уж и сложно. Учитывая все советы, у вас получится приобрести оригинальный и не слишком дорогой подарок для своих любимых родителей. И тогда не только они увидят радостный блеск в ваших глазах, но и вы увидите такой же в их взгляде.

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