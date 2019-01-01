Гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
- Овен
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День благоприятен для активных дел , достижения своих целей , воплощения амбиций в жизнь , поездок и важной работы.⠀⠀⠀
- Телец
Сегодня вам будет сопутствовать удача и успех в делах, полагайтесь на судьбу и она выведет вас на верный путь.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня стоит ставить многое на паузу и отдыхать , восстанавливать силы и энергию от трудов и проблем.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня стоит заниматься свои внутренним миром , получать новые знания, принимать важные интуитивные решения.⠀⠀⠀
- Лев
Сегодня стоит воплощать свои мечты или стремиться к этому , думать о будущем и о важных жизненных свершениях.⠀⠀⠀
- Дева
День благоприятен для важных покупок , договоров , сотрудничества в делах. Многое может идти медленно но верно.⠀⠀⠀
- Весы
Сегодня стоит заниматься разными делами и начинаниями , особенно в денежной сфере, проявлять усердие в том , чем будете заниматься в течение дня.⠀⠀⠀
- Скорпион
Сегодня стоит действовать гарантированными путями, постепенно развивать свои дела, увлечения, начинания, получать промежуточные результаты от трудов.⠀⠀⠀
- Стрелец
Сегодня стоит заканчивать разные проблемы и трудности, заниматься освобождением настоящего от проблем прошлого, заканчивать отношения или надоевшие дела.⠀⠀⠀
- Козерог
День благоприятен для семейных дел, встреч с близкими людьми, родственниками, могут быть хорошие новости в личной жизни.⠀⠀⠀
- Водолей
Сегодня стоит заниматься важными делами, переходить на новые жизненные этапы в разных сферах жизни, стремится к освоению новой информации и возможностей.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня стоит пересматривать дела и отношения с кем либо, выяснять трудные и проблемные ситуации, отстаивать свои интересы в ссорах и конфликтах.
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