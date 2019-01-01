Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Комментариев: 0
Важных побед день не предвещает, зато даст возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы и приятно провести время.
Гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
pinterest.com
  • Овен

Читай также: Здоровое питание для женщин в любом возрасте

День благоприятен для активных дел , достижения своих целей , воплощения амбиций в жизнь , поездок и важной работы.⠀⠀⠀

  • Телец

Сегодня вам будет сопутствовать удача и успех в делах, полагайтесь на судьбу и она выведет вас на верный путь.⠀⠀⠀

  • Близнецы

Сегодня стоит ставить многое на паузу и отдыхать , восстанавливать силы и энергию от трудов и проблем.⠀⠀⠀

  • Рак

Сегодня стоит заниматься свои внутренним миром , получать новые знания, принимать важные интуитивные решения.⠀⠀⠀

  • Лев

Сегодня стоит воплощать свои мечты или стремиться к этому , думать о будущем и о важных жизненных свершениях.⠀⠀⠀

  • Дева

День благоприятен для важных покупок , договоров , сотрудничества в делах. Многое может идти медленно но верно.⠀⠀⠀

  • Весы

Сегодня стоит заниматься разными делами и начинаниями , особенно в денежной сфере, проявлять усердие в том , чем будете заниматься в течение дня.⠀⠀⠀

  • Скорпион

Сегодня стоит действовать гарантированными путями, постепенно развивать свои дела, увлечения, начинания, получать промежуточные результаты от трудов.⠀⠀⠀

  • Стрелец

Сегодня стоит заканчивать разные проблемы и трудности, заниматься освобождением настоящего от проблем прошлого, заканчивать отношения или надоевшие дела.⠀⠀⠀

  • Козерог

День благоприятен для семейных дел, встреч с близкими людьми, родственниками, могут быть хорошие новости в личной жизни.⠀⠀⠀

  • Водолей

Сегодня стоит заниматься важными делами, переходить на новые жизненные этапы в разных сферах жизни, стремится к освоению новой информации и возможностей.⠀⠀⠀

  • Рыбы

Сегодня стоит пересматривать дела и отношения с кем либо, выяснять трудные и проблемные ситуации, отстаивать свои интересы в ссорах и конфликтах.

Ранее мы писали, как провести выходные. 

Поделись:
Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп для каждого знака зодиака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь