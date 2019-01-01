Артист написал о новом дуэте с музыкантом, похожим на Monatik.

"Новый денежный станок": Серега показал крупным планом "НеМонатика" ivona.bigmir.net

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Белорусский рэпер Серега, который вернулся на эстраду с новым проектом Полиграф Шарикоff, забавно отреагировал на шумиху в Сети, вызванную появлением в его клипе “двойника“ Дмитрия Монатика. Напомним, артист с бородой и в шляпе, которого сам Серега назвал “НеМонатик“, появился в новой видеоработе рэпера “Миллион просмотров“. В Инстаграм Серега опубликовал селфи с "НеМонатиком" и написал, что это его “новый станок для денег“.

Обожаю отнимать деньги у населения вместе с @zheka_bayanist! Каждая теплая встреча в новом городе делает меня богаче! А теперь в моем распоряжении новый «денежный станок» @nemonatik_official Мы славно зарабатываем в туре, но мы стараемся не только для себя! Почти все вырученные средства пойдут на содержание одиноких женщин! Всем тепла!!! - написал Серега.

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Ранее мы писали, что Серега поступил в киевский ВУЗ.

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