Герой шоу весит всего лишь 40 килограмм и продолжает худеть .

“Я соромлюсь свого тіла”: впервые пациентом станет мужчина с анорексией Пресс-служба

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Каждое воскресенье на телеканале СТБ врачи масштабного медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла” борются за здоровье украинцев. Одним из героев нового выпуска станет 27-летний Игорь Гаркуша, который оказался на грани жизни и смерти. Его история шокирует Людмилу Шупенюк, ведь парень весит катастрофически мало - 40 кг при росте 165 см, он с трудом говорит и даже ходит.

За два года Игорь Гаркуша потерял более 20 килограмм веса, его организм не усваивает еду, он постоянно мерзнет и не может нормально передвигаться и разговаривать.

Пресс-служба

Читай также: "Наречена для тата": что заставит героиню собрать вещи и ночевать отдельно? Я ем, потом в течении 15-20 минут начинаются боли в животе. Могу съесть маленькую пиалу каши, а ощущение, что съел огромную кастрюлю. Чтобы облегчить это - я вызываю тошноту, - говорит герой.

Людмилу Шупенюк признается, что мужину в таком состоянии она видит впервые! Хватит ли ему сил бороться за свою здоровую счастливую жизнь?

Смотрите “Я соромлюсь свого тіла” 13 октября в 21:00 на телеканале СТБ.

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