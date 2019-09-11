Ведущая показала снимок с заправки, на которой купила только "не полезные" продукты.

Полюбят и такой: Никитюк раскрыла свою истинную натуру на новом фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время часто делится снимками в стильных купальниках, демонстрируя стройную фигуру, удивила подписчиков неоднозначным фото. В Инстаграм “леди Ле“ добавила кадр, сделанный на заправке WOG. Леся позирует в светлых брюках, ярком топе и длинной джинсовой куртке. На шее у нее - дорожная подушка, а в руках - “полный джентльменский набор“ путешественника - бутылка алкогольного напитка и большой хот-дог. Кроме того, Леся пристально смотрит на полку с шоколадками. В описании ведущая намекнула на “конец здорового образа жизни“.

Раньше, я была на диете, не ела мучного и сладкого! Ходила в бассейн, занималась йогой - А Толку???

Полюбят и такой! ...или нет😆, - написала Леся.

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Подписчики неоднозначно отреагировали на подобный “мотивационный“ пост. Большинство фолловеров расценило его как очередную шутку Леси. Однако, некоторые пользователи Сети отметили, что злоупотреблять вредными продуктами все же не стоит, поскольку “мужчины все-таки любят глазами“. Многие подписчики успокоили Лесю, что ей точно не светит недостаток внимания со стороны противоположного пола.

Набір я скаду випити, закусити та лягти спати наче нічого в фото не забула.

Конечно полюбят, я жду😊 Мне даже подруги запрещают худеть) Потеряю свою изюминку, говорят😆

Ночь WOG

Иногда так хочется сожрать какого-нибудь жирного и вредного! Иногда - можно, для настроения.

Леся, Вы красотка! Всегда позитив! Кому надо, полюбят любой, а кому нет, значит так надо, свободны! А жить надо в удовольствие!)

Лэся брось каку🙈😂😂😂

Главное - харизма 🤗

🤣🤣🤣Я не можу: Леся як щось напише, я пів дня всім розказую)))) 🤣🤣🤣 дякую, що Ви така позитивна в класна!!!!❤️

Из рубрики: “Вечер одинокой и независимой девушки!“ 🤣🤣🤣

Точно да! Как посмотришь, каких любят, так нет сомнений в том, что это чувство существует. А тебе вообще не о чем париться. Все при тебе: а главное- рост!) , - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.