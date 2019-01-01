Каким оно будет и какие приметы и традиции существуют на последние жаркие дни года.

Бабье лето - последние теплые дни катящегося на убыль года. Это пора тепла и солнца, приготовлений к грядущей зиме, кульминация осени, которую ожидают и стар, и млад. Когда бабье лето придет на Украину, почему его называют именно бабьим и какие приметы связаны с этим периодом осени?

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Вместе с осенью в Украину придут первые похолодания: утром и вечером, несмотря на дневную жару, уже становится довольно прохладно. Однако синоптики обещают, что первую половину сентября будет тепло. Также возможны резкие перепады температуры и дожди.

Бабье лето 2021: когда наступит в Украине? pinterest.com

Начало бабьего лето 2021 припадает на:

14 сентября 2019 года. Оно будет довольно коротким, так как уже в первых числах октября придут первые сильные похолодания. Впрочем, до конца октября о морозах беспокоиться не стоит. Первые снегопады украинцы могут ожидать лишь в ноябре.

Бабье лето 2021: когда наступит в Украине? pinterest.com

Приметы и традиции бабьего лета

Бабьим летом называют последние теплые деньки уходящего года, после него грядут похолодания, а солнечные лучи начнут согревать землю лишь весной.

Теплая погода на бабье лето связана с устойчивым антициклоном, а также с опавшими листьями, которые, прогревшись на солнце, выделяют в воздух большое количество тепла.

Бабьим лето стали называть потому, что раньше в этот период заканчивался сбор урожая, женские домашние хлопоты значительно облегчались и эти теплые дни девушки всех возрастов могли уделить немного внимания себе и приятным домашним хлопотам. На второе лето обычно планировались свадьбы, крестины, матери приглашали на званые ужины потенциальных невест, чтобы знакомить их с сыновьями.

А на западе бабье лето называется - индейским.

Бабье лето 2021: когда наступит в Украине? pinterest.com

Часто на бабье лето выползают их своих укрытий и нор различные пауки и, предчувствуя грядущие холода, они заплетают деревья плотной паутиной. Ниточки паутины, которые носит по воздуху ветер, ассоциировались с первыми седыми волосами у еще молодых женщин. Поэтому бабье лето связывают чаще всего с чисто женской природой: в каждом возрасте женщины переживают настоящий расцвет. Также в старину женщин наделяли способностями управлять погодой. Поэтому жаркие ясные дни среди уже по-осеннему холодной погоды принимали, как действие их чар.

С бабьим летом также связано несколько примет:

если в этот период будет много паутины, зима будет долгой, холодной и снежной, мало - ожидайте мягкую зиму с умеренными осадками

в бабье лето по поверьям стоит большое внимание уделять домашним животным (собакам и т.д.) и скоту, а особенно их выгулу - долгие прогулки в последние теплые дни года подарят им здоровье и бодрость на весь грядущий год

если вы давно хотели улучшить свои жилищные условия (аренда, продажа, покупка), бабье лето - идеальное для этого время; любые решения, принятые в этот период принесут богатство и достаток.

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