ТОП-10 самых умных пород собак для семьи

Собака стала одним из первых животных, которое приручил первобытный человек. С тех пор прошло много времени и если тогда питомцами были преимущественно одомашненные волки, то сегодня пород собак неисчислимое множество. Рассказываем, какие считаются самыми умными.

Собака сегодня не просто друг, который покорно ждет тебя дома. Они могут исполнять множество дел и обязанностей. Например, быть на службе полиции или помогать слепым. В том или ином случае, такие собаки способны стать не только домашними любимцами. Они станут помощниками и преданными друзьями.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Но как выбрать действительно умного пса? Чтобы не путаться в породах, предлагаем вашему вниманию рейтинг самых умных собак в мире. Взяв одну из них, вы точно не прогадаете и обзаведетесь смышленым любимцем:

Бордер-колли

Очень милая собака. Изначально была выведена для того, чтобы пасти овец на холмах Шотландии и Англии. Кинологи отмечают, что она очень умная, легко поддается дрессировке, очень подвижная и активная. Но стоит учитывать, что в квартире она может начать тосковать, ей нужен простор. Поэтому либо покупаем колли следует тем, у кого есть загородный дом, где собака почувствует свободу, либо придется ее часто и подолгу выгуливать. Такие породы очень милые и многие снимаются в кино и сериалах.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Пудель

Этот милый малыш, который больше смахивает на плюшевую игрушку, не так уж прост, как может показаться. Мало кто знает, что первоначально пудели применялись для охоты. И только потом дамы превратили его в “гламурного“ друга. Он очень сообразительный и отлично поддается дрессуре. Поэтому, часто выступает в роли циркового артиста.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Немецкая овчарка

Кто не знает знаменитого “Комиссара Рекса“ из одноименного сериала? И точно уж никто не посмеет сомневаться в его разуме и сообразительности. Эта порода собак стала отличным другом и помощником в отделах полиции, спасателей, пожарных. Только один нюанс есть: дрессуру начинать можно как можно раньше, чтобы он не превратился в агрессивного и злого пса.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Золотистый ретривер

С виду это очень милая и послушная собака. Она может стать невероятно послушной, если вовремя и правильно начать ее дрессировать. Когда ретривер вырастает, становится проводником для слепых и отличной нянькой для малышей. Однако не стоит злоупотреблять его добродушием. Терпения у ретривера много, но и ему рано или поздно приходит конец.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Доберман

Да, этот красавец тоже обладает незаурядными умственными способностями. Из таких собак получаются прекрасные охранники и семейные компаньоны. Они преданы и никогда не бросят своего хозяина. Если правильно дрессировать, можно снизить уровень агрессивности и научить контролировать ее. Только шерсть у доберманов очень короткая и в холодном климате при сниженной температуре собака мерзнет. Лучше позаботиться о комфорте четвероногого друга, чтобы он не отморозил свои лапки.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

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Шелти

Ошибочно многие принимают эту породу, как “карликовую Колли“. Но это в корне не верно, ведь шелти выведена в качестве самостоятельной породы. Милая, активная и очень игривая собачка обладает непосредственными умственными способностями. Немного забот приносит уход за ее шерстью, но и это с лихвой компенсирует ее спокойный характер. Шелти отличная компаньонка и товарищ для всей семьи.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Лабрадор Ретривер

Красивая собака средних размеров с шерстью, которая не промокает. Они очень нежные и мягкие, словно игрушечные. При правильном воспитании этот пес может быть таким бережным и нежным, что способен в пасти носить яйца и не раздавить их. Лабрадор ретривер любопытен до неприличия. Ему нужно знать все и быть везде. Идеально подойдет для семьи и способен стать не только другом, но и незаменимым помощником.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Папильон

Это очень милый малыш, размером не больше обычной кошки. Он прекрасно уживается со всеми. Может стать другом любому живому существу, и кошке в том числе. Требует ежедневного ухода за шерстью. Любит играть с детьми и отлично подойдет для содержания в квартире, так как не очень любит холод и долгие прогулки на улице.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Ротвейлер

Такая собака требует не только соответственного воспитания, но и опытного хозяина. Не стоит брать его как первого пса. Вряд ли получится что-то хорошее. Ротвейлер становится практически идеальным охранником, а для опытного и толкового хозяина - настоящим другом. Не стоит забывать о тренировке и режиме питания. В противном случае собаку попросту можно “испортить“.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

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Австралийская пастушья собака

Эта порода появилась для того, чтобы собака помогала пасти стада рогатого скота. Поэтому для квартиры ее не стоит покупать. Она нуждается в достаточно серьезных нагрузках, бегать нужно хотя бы 2 часа, но желательно больше. Только так можно добиться проявления лучших ее качеств.

ТОП-10 самых умных пород собак pinterest.com

Милые и красивые собаки, многие нам известны, многие новы, имеют достаточно высокий уровень интеллекта. Но, так же как и с людьми, этот интеллект нужно непрерывно развивать и тренировать. Если понравилась какая-то порода, проконсультируйтесь с кинологами, подготовьте все, внесите ежедневные ее тренировки в свое расписание. И скоро любой, даже самый простой пес превратиться в самого умного и лучшего друга на свете.