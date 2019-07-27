ТОП-10 самых умных пород собак для семьи
Собака сегодня не просто друг, который покорно ждет тебя дома. Они могут исполнять множество дел и обязанностей. Например, быть на службе полиции или помогать слепым. В том или ином случае, такие собаки способны стать не только домашними любимцами. Они станут помощниками и преданными друзьями.
Но как выбрать действительно умного пса? Чтобы не путаться в породах, предлагаем вашему вниманию рейтинг самых умных собак в мире. Взяв одну из них, вы точно не прогадаете и обзаведетесь смышленым любимцем:
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Бордер-колли
Очень милая собака. Изначально была выведена для того, чтобы пасти овец на холмах Шотландии и Англии. Кинологи отмечают, что она очень умная, легко поддается дрессировке, очень подвижная и активная. Но стоит учитывать, что в квартире она может начать тосковать, ей нужен простор. Поэтому либо покупаем колли следует тем, у кого есть загородный дом, где собака почувствует свободу, либо придется ее часто и подолгу выгуливать. Такие породы очень милые и многие снимаются в кино и сериалах.
Пудель
Этот милый малыш, который больше смахивает на плюшевую игрушку, не так уж прост, как может показаться. Мало кто знает, что первоначально пудели применялись для охоты. И только потом дамы превратили его в “гламурного“ друга. Он очень сообразительный и отлично поддается дрессуре. Поэтому, часто выступает в роли циркового артиста.
Немецкая овчарка
Кто не знает знаменитого “Комиссара Рекса“ из одноименного сериала? И точно уж никто не посмеет сомневаться в его разуме и сообразительности. Эта порода собак стала отличным другом и помощником в отделах полиции, спасателей, пожарных. Только один нюанс есть: дрессуру начинать можно как можно раньше, чтобы он не превратился в агрессивного и злого пса.
Золотистый ретривер
С виду это очень милая и послушная собака. Она может стать невероятно послушной, если вовремя и правильно начать ее дрессировать. Когда ретривер вырастает, становится проводником для слепых и отличной нянькой для малышей. Однако не стоит злоупотреблять его добродушием. Терпения у ретривера много, но и ему рано или поздно приходит конец.
Доберман
Да, этот красавец тоже обладает незаурядными умственными способностями. Из таких собак получаются прекрасные охранники и семейные компаньоны. Они преданы и никогда не бросят своего хозяина. Если правильно дрессировать, можно снизить уровень агрессивности и научить контролировать ее. Только шерсть у доберманов очень короткая и в холодном климате при сниженной температуре собака мерзнет. Лучше позаботиться о комфорте четвероногого друга, чтобы он не отморозил свои лапки.
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Шелти
Ошибочно многие принимают эту породу, как “карликовую Колли“. Но это в корне не верно, ведь шелти выведена в качестве самостоятельной породы. Милая, активная и очень игривая собачка обладает непосредственными умственными способностями. Немного забот приносит уход за ее шерстью, но и это с лихвой компенсирует ее спокойный характер. Шелти отличная компаньонка и товарищ для всей семьи.
Лабрадор Ретривер
Красивая собака средних размеров с шерстью, которая не промокает. Они очень нежные и мягкие, словно игрушечные. При правильном воспитании этот пес может быть таким бережным и нежным, что способен в пасти носить яйца и не раздавить их. Лабрадор ретривер любопытен до неприличия. Ему нужно знать все и быть везде. Идеально подойдет для семьи и способен стать не только другом, но и незаменимым помощником.
Папильон
Это очень милый малыш, размером не больше обычной кошки. Он прекрасно уживается со всеми. Может стать другом любому живому существу, и кошке в том числе. Требует ежедневного ухода за шерстью. Любит играть с детьми и отлично подойдет для содержания в квартире, так как не очень любит холод и долгие прогулки на улице.
Ротвейлер
Такая собака требует не только соответственного воспитания, но и опытного хозяина. Не стоит брать его как первого пса. Вряд ли получится что-то хорошее. Ротвейлер становится практически идеальным охранником, а для опытного и толкового хозяина - настоящим другом. Не стоит забывать о тренировке и режиме питания. В противном случае собаку попросту можно “испортить“.
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Австралийская пастушья собака
Эта порода появилась для того, чтобы собака помогала пасти стада рогатого скота. Поэтому для квартиры ее не стоит покупать. Она нуждается в достаточно серьезных нагрузках, бегать нужно хотя бы 2 часа, но желательно больше. Только так можно добиться проявления лучших ее качеств.
Милые и красивые собаки, многие нам известны, многие новы, имеют достаточно высокий уровень интеллекта. Но, так же как и с людьми, этот интеллект нужно непрерывно развивать и тренировать. Если понравилась какая-то порода, проконсультируйтесь с кинологами, подготовьте все, внесите ежедневные ее тренировки в свое расписание. И скоро любой, даже самый простой пес превратиться в самого умного и лучшего друга на свете.
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