День Киева 2021: ТОП-8 лучших Insta-локаций для фото
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Мы живем в мире, в котором качественное фото в Instagram может поднять настроение на целый день! Кто же не любит показать себя красивого, похвастаться достижениями или просто поделиться красивым снимком? Ivona создала для вас список мест, в которых фото получаются атмосферными и оригинальными, тем более сегодня Киеву исполняется 1539 лет - чем не повод прогуляться его самыми лучшими и уютными улочками?
Кенасса в Киеве
Адрес: ул. Ярославов Вал, 7
Караимская кенасса захватывает своими величественными колоннами и лепниной. У массивных дверей здания получаются прекрасные фото, наполненные атмосферой загадочности и истории.
Киевская крепость
Адрес: ул. Госпитальная, 24А
Фоном для отличной фотографии может стать что угодно, нужно лишь проявить немного фантазии. Хотите оказаться в средневековой крепости в современной столице? Киевская крепость, а точнее ее стена, выполненная из тонких деревянных балок, окунет вас в колоритную атмосферу приключений.
ВДНХ
Адрес: пр-т. Академика Глушкова 1П2
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Размеры экспоцентра поражают и там всегда можно найти различные локации для удачной фотосессии, будь то стена, сплошь увитая диким виноградом, или огромный теннисный мяч, как будто случайно упущенный малышом-великаном.
Дом с химерами
Адрес: ул. Банковая, 10
Мрачное, готичное здание с каменными изваяниями выглядит одновременно и привлекательным и загадочным. В городе о нем ходит дурная слава, за свою историю Дом с химерами оброс множеством слухов и легенд. Однако фотографии на фоне здания получаются роскошными. А большего и не надо!
Парк Киото
Адрес: ул. Киото, 21
Окунитесь в атмосферу восточного спокойствия в парке Киото и сделайте пару красивых снимков для своего Instagram. Благо здесь все располагает к этому - аллея сакур, японские фонарики и даже водопад!
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Пейзажная аллея
Наверняка фото на этой аллее есть у каждого киевлянина (и не только). Однако эта локация, которая появилась как будто из детских снов, не перестает удивлять и восхищать своей оригинальностью. Скульптуры, фонтаны, горки разных цветов, размеров и форм способны оживить любое фото.
Заброшенный отель “Прага“
Адрес: ул. Владимирская, 36
Сам отель и панорамная площадка, открывающая великолепный вид на Киев, вдохновляет на создание великолепных снимков. Да есть во всех заброшенных зданиях какой-то свой, особый шарм, противиться которому просто невозможно.
Немецкий квартал
Адрес: ул. Николая Лебедева
Мансарды, башенки, стрельчатые окна и прочие атрибуты североевропейской архитектуры можно встретить не где-нибудь в Германии, а в Киеве, в наше время. Хоть немецкий квартал и выглядит немного запущенным, фотографии здесь получаются отменные, пропитанные духом истории.
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