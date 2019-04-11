Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2020 (видео)

Что такое Благодатный огонь и когда ждем его схождение в 2020 - видео.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2020 depositphotos.com

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В Великую субботу, которую в этом году отмечаем 18 апреля накануне праздника Пасхи, православные всего мира будут ждать схождения Святого огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что Благодатный огонь - или Свет - зажигается сам по себе во время особого богослужения накануне Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба “Света Истинного“, то есть воскресшего Иисуса Христа. Церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

Храм Гроба Господня

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Храм Гроба Господня в Иерусалиме заложен в IV веке по приказу императора Константина. Сейчас он - главная святыня христианского мира. Воздвигли его вокруг гробницы в скале, где, по преданию, был погребен Иисус Христос после распятия, и где на третий день Он воскрес. Гробница является главным алтарём Храма. До заложения храма - гробница находилась за городскими стенами, на северо-запад от Иерусалима, недалеко от Голгофы. В начале IV века над нею была возведена Кувуклия Храма Гроба Господня - часовня, скрывающая пещеру Гроба.

Что такое кувуклия

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Куву́клия в переводе с древнегреческого означает “покой, опочивальня“ - это небольшая (6 × 8 м) купольная часовня жёлто-розового мрамора в центре Ротонды Храма Гроба Господня. Она заключает в себе Гроб и придел Ангела. Первая Кувуклия была построена при императоре Константине Великом в 325—335 годах и была полностью разрушена мусульманами в 1009 году. Существующая Кувуклия восстановлена после пожаров и разрушений в 1809—1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина из Митилини. После землетрясения 1927-го ее снаружи и с боков укрепили стальными балками и стяжками. В 2016-2017 годах проводили реставрацию Кувуклии, после чего внешние укрепляющие конструкции были убраны.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2020 depositphotos.com

Схождение Благодатного огня

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Около 10 часов утра в Великую субботу во всем комплексе храма Гроба Господня - несколько храмов, подземная церковь и часовни - гасят все свечи, а кувуклию “запечатывают“. Около 13 часов начинается литания - молитвенная процессия благодатного огня. Процессия, которую замыкает патриарх, входит в храм Гроба Господня, направляется к кувуклии и трижды обойдя ее, останавливается перед вратами. Перед входом в кувуклию патриарх разоблачается, а полицейские тщательно обыскивают его и Гроб Господень - на предмет источника огня. Перед входом патриарха помощник ризничего вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен загореться Огонь и 33 свечи - по числу лет земной жизни Спасителя. После этого Патриарх в одном длинном хитоне входит в часовню и коленопреклоненно молится. Верующие ждут за вратами - от нескольких минут до нескольких часов, пребывая в молитве. Когда Огонь сходит - патриарх выносит его верующим.

Он-лайн трансляцию в Украине несколько лет подряд проводит канал “Интер“, также ее можно посмотреть в интернете.

Как огонь доставляют в другие страны

Благодатный огонь доставляют православным в разные страны специальными самолетами. От Иерусалимского огня зажигают пасхальные свечи.

Видео схождение Благодатного огня:

Церемония схождения Благодатного огня в 2020 году

В этом году, перед православной и греко-католической Пасхой-2020, в условиях карантина из-за распространения эпидемии COVID-19 церемония схождения Благодатного огня пройдет в несколько видоизмененной форме: в Храме Гроба Господня будет одновременно находится не более 20 человек, включая ключника, представителей нескольких христианских Церквей и телевизионщиков, которые будут вести онлайн трансляцию церемонии на весь мир.

Также, несмотря на карантин, в Иерусалиме пообещали доставить Благодатный огонь в другие христианские страны, максимально соблюдая карантинные меры. Церемонию схождения Благодатного Огня можно будет увидеть на центральных каналах в Субботу, 18 апреля 2020.

Так, церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме можно будет посмотреть на телеканале Интер - начало 13.00, также посмотреть церемонию можно будет с мировых источников прямых включений.

Ранее мы писали о традициях празднования Пасхи.

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