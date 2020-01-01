Традиции праздника Благовещения, как отмечают и чего нельзя делать.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день pinterest.com

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы, один из самых больших христианских

праздников. Подробней об истории этого праздника расскажет Ivona.

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Согласно Новому Завету, в этот день Марии явился архангел Гавриил, он принес ей благую весть: Дева станет матерью спасителя Иисуса Христа. Евангелист Лука передал диалог Марии с Архангелом. В Библии говорится, что Гавриил обратился в Деве словами:

Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами.

По преданию, Мария ответила:

Раба Господня; да будет Мне по слову твоему!

Архангела часто изображают с цветком лилии - она стала символом чистоты и непорочности Девы Марии.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день pinterest.com

Благовещение в православии входит в двенадцать главных праздников. Каждый год праздник отмечают в один и тот же день - от него ровно 9 месяцев до праздника Рождества Христова. У католиков, соответственно, датой прихода Архангела считают 25 марта.

Название праздника - Благовещение - вошло в обиход с VII века, до этого его отмечали как “день приветствия“, “возвещение“, “Приветствие Марии“, “Зачатие Христа“, “Начало искупления“.

В Назарете (Израиль) есть Храм Благовещения, где собраны иконы с Девой Марией, выполненные художниками со всего мира. Есть даже необычные изображения - Девы с азиатской внешностью или чернокожей Марии.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день wikipedia.org

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В праздник Благовещения в храмах происходит “всеношная“ - начинается бдение с Великого повечерия. На службе читают Литургию св. Иоанна Златоуста. Священники надевают облачение голубого цвета. Во время богослужения рассказывается о сути праздника и явления Архангела Марии. Верующие в Благовещение пекут дома просфоры - их святят в церкви во время литургии.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день pinterest.com

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В старину в Праздник освещали зерно, рядом с кадушками ставили икону и читали молитву за урожай. Также в Благовещение угощали нуждающихся. Молодые девушки читали молитвы о добром муже и счастливой судьбе. Также в Благовещение, если оно не выпадает на Страстную неделю, наступает послабления для постующих: верующим можно есть рыбу, масло и пить немного красного вина.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день pinterest.com

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В Благовещение нельзя делать тяжелой работы - “Птица гнезда не вьет, девица косы не заплетает“. Нельзя шить, вязать и до вечера готовить еду. По традиции, в этот Праздник нельзя подстригать деревья. Считается, что на Благовещение не стоит планировать поездок. В народе считали, что в этот день не следует одалживать вещи или давать деньги. Женщинам нельзя было стричь волосы, в наше время к этому запрету добавляют еще и окрашивание. Также предки верили, что на Благовещение нельзя надевать новую одежду - быстро выйдет из строя. А еще считается, если на Благовещение загадать желание, то оно обязательно сбудется, но лучше, все-таки прибегнуть к искренней молитве.

Благовещение 2020: Суть праздника и чего нельзя делать в этот день pinterest.com

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