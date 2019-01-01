Что ждет зрителей в финале 9 сезона "Голосу країни".

"Голос країни-9": В финале слепых прослушиваний назовут еще одно имя онлайн тренера #другийшанс Пресс служба

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В это воскресенье, 3 марта, в 21:00 зрители телеканала “1+1“ увидят последний непредсказуемый эпизод слепых прослушиваний проекта “Голос країни-9“, тренеры которого Тина Кароль и мультиартист MONATIK уже успели набрать свои команды. У шоумена Потапа и международной звезды Dan Balan остались последние места.

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Сильных участников в “Голосі країни-9“ настолько много, что звездные наставники вынуждены были попросить продюсеров изменить правила и добавить еще по одному экстра-месту каждому. Кто из народных талантов займет экстра-места в командах в последнем раунде выбора вслепую, зрители узнают уже скоро.

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Уже в воскресенье мы увидим эмоции тренеров в борьбе за сильнейших вокалистов, а также новое романтическое проявление Dan Balan к Тине Кароль.

Сможет ли 19-летняя вокалистка Виктория Олейник из Каменец-Подольского, которая за две недели до отбора сломала ногу, собрать все силы и показать свой талант, чтобы попасть в проект?

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Надеюсь, что тренеры услышат меня не только ушами, но и сердцем. У меня есть талант покорять все на своем пути. Моя цель - победить на “Голосі країни“, - рассказала Виктория Олейник.

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Гиорги Дарахвелидзе из Киева закончил один из самых престижных университетов Украины и должен был стать дипломатом. Позже он понял, что жизнь одна и стоит ее использовать на полную ради мечты.

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Для меня «Голос країни» - это начало профессионального пути. Я мечтаю познакомиться с наставниками и попасть к одному в команду, чтобы стать профессионалом, как и они, - добавил участник.

На сцену проекта также выйдут Александр Тесленко из Киева, юная вокалистка Виктория Литвинчук, фермер Артем Банар из Хотина и другие народные таланты.

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Пока зрители ожидают развитие событий в 7-м выпуске «Голосу країни», онлайн-отбор #другийшанс на официальной странице проекта в Instagram набирает обороты. Так, вторым онлайн-тренером станет одна из главных актрис сериала “Школа“, участница прошлого 8 сезона «Голосу країни», Анна Тринчер.

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Напомним, онлайн-отбор #другийшанс, который должен был недавно завершиться, продлен до 14 марта. Об этом на главной странице проекта сообщил популярный украинский певец LAUD. Участник “Голосу країни-6“ также удивил подписчиков новостью о том, что он стал первым “онлайн-тренером“, который будет выбирать 8 самых талантливых вокалистов среди ТОП-50.

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Ранее мы писали, что новый образ Тины Кароль вызвал обсуждение в Сети.