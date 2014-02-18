20 февраля - день Героев "Небесной Сотни": Трогательные фото событий

Фотоотчеты событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Ivona делится фото кровавых событий, унесших жизни сотни Героев Украины во время расстрелов в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

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Уже 6 лет прошло со дня самых трагических событий Революции Достоинства в Украине. 20 февраля 2014-го протестующих расстреливали снайперы. За три дня - 18-20 февраля количество погибших достигло 98 человек. Почти все убитые на Майдане были поражены выстрелами в шею и грудь.

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Около 9 часов утра 20 февраля 2014-го протестующие в Киеве перешли в активное наступление, отбили Стеллу на Майдане и очень быстро начали теснить силовиков. На Институтской снайперы, принадлежность которых на так и не была установлена, начали вести огонь на поражение.

В первые минуты были убиты 7 человек, затем их количество возросло до десятков - и достигло почти сотни.

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21 февраля 2014 официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали “Небесной сотней“. Во время прощания с погибшими звучала траурная лемковская песня “Пливе кача ...“

Память Небесной Сотни pinterest.com

Цветы и лампадки на Майдане pinterest.com

С того времени - “Небесная сотня“ - собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана в декабре 2013 - феврале 2014.

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Всего количество отдавших жизнь за идею украинской свободы во время Евромайдана - Героев “Небесной Сотни“ - 104 человека. Им президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины.

Также за украинскую свободу жизнь отдали трое иностранцев - гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани. Они посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

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На месте самых кровавых событий - на улице Институтской (сейчас - “Небесной Сотни“) сразу же после расстрелов установили деревянную часовню. Возле выхода из метро Крещатик - в эпицентре огня снайперов - тогда же был установлен деревянный крест и памятный монумент с фото всех героев “Небесной Сотни“.

В 2018-м монумент перенесли подальше от дороги - для того, чтобы дать экспертам возможность проводить эксперименты по восстановлению событий 18-20 февраля 2014-го.

“Герої не вмирають“!!! pinterest.com

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