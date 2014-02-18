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20 февраля - день Героев "Небесной Сотни": Трогательные фото событий

Комментариев: 17
Фотоотчеты событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.
20 февраля - день Героев "Небесной Сотни": Трогательные фото событий
20 февраля - день Героев "Небесной Сотни": Трогательные фото событий
pinterest.com

Ivona делится фото кровавых событий, унесших жизни сотни Героев Украины во время расстрелов в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

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Уже 6 лет прошло со дня самых трагических событий Революции Достоинства в Украине. 20 февраля 2014-го протестующих расстреливали снайперы. За три дня - 18-20 февраля количество погибших достигло 98 человек. Почти все убитые на Майдане были поражены выстрелами в шею и грудь. 

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Около 9 часов утра 20 февраля 2014-го протестующие в Киеве перешли в активное наступление, отбили Стеллу на Майдане и очень быстро начали теснить силовиков. На Институтской снайперы, принадлежность которых на так и не была установлена, начали вести огонь на поражение. 

В первые минуты были убиты 7 человек, затем их количество возросло до десятков - и достигло почти сотни.

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21 февраля 2014 официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали “Небесной сотней“. Во время прощания с погибшими звучала траурная лемковская песня “Пливе кача ...“ 

Память Небесной Сотни
Память Небесной Сотни
pinterest.com

Цветы и лампадки на Майдане
Цветы и лампадки на Майдане
pinterest.com

С того времени - “Небесная сотня“ - собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана в декабре 2013 - феврале 2014.

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Всего количество отдавших жизнь за идею украинской свободы во время Евромайдана - Героев “Небесной Сотни“ - 104 человека. Им президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины. 

Также за украинскую свободу жизнь отдали трое иностранцев - гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани. Они посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

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На месте самых кровавых событий - на улице Институтской (сейчас - “Небесной Сотни“) сразу же после расстрелов установили деревянную часовню. Возле выхода из метро Крещатик - в эпицентре огня снайперов - тогда же был установлен деревянный крест и памятный монумент с фото всех героев “Небесной Сотни“.

В 2018-м монумент перенесли подальше от дороги - для того, чтобы дать экспертам возможность проводить эксперименты по восстановлению событий 18-20 февраля 2014-го.

“Герої не вмирають“!!!
“Герої не вмирають“!!!
pinterest.com

Ранее мы писали, когда в Украине 2020 года начнется настоящая весна.

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Теги: Евромайдан, Небесная сотня, революция, революция 2014, Революция Достоинства, День памяти, День Героев Небесной сотни
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (17)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  20.02.2019, 11:44
Оценка:  +5
гость
- так накой нужно было погибать? ради безвиза,неподъемных тарифов,нищенской пенсии,кумедных з/п населения,процветания коррупции,произвола власти,судей,полиции и прочих держиморда?
мож через 5 лет кто-то прозреет...
    20.02.2019, 12:02
Оценка:  -3
похоже ты никогда не прозрееш((
ZaPetra    20.02.2019, 12:16
Оценка:  +1
ZaPetra
Как зачем погибать ? Что бы Коболев получал зп в 2 млн.грн в месяц, а Петро на Мальдивах отдыхал за пол ляма зелени, а народу тарифы на газ в 10 подняли.
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:43
Оценка:  +6
гость
- родным и близким погибших как сейчас?
легко воспринимать, что в стране стало только хуже для обычных людей, что их сыновья, отцы погибли за процветание шоколада, колобка, удодов из ВР и КМ и прочей приближенной швaли?
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:42
Оценка:  +4
гость
- "умиляет", что такая болючая тема на страничке Ivona, женский портал, стиль жизни - это уже как бы само собой переходит в стадию развлечений?
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:22
Оценка:  +4
гость
Так и запишем что 20 февраля день конченого дибила )))
denis82    20.02.2019, 11:25
Оценка:  +4
denis82
как не парадоксально и не горько это сознавать, НО ЭТО ПРАВДА
    20.02.2019, 12:04
Оценка:  -4
20.02.2019, 11:22 и denis82 два дибила-это сила)))
Ponadyser    20.02.2019, 11:21
Оценка:  +6
Ponadyser
Навіщо все це було? Навіщо скинули Януковоча? Навіщо підписали асосацію з ЄС? Навіщо?
    20.02.2019, 12:05
Оценка:  -4
такким як ти назло)))
denis82    20.02.2019, 14:04
Оценка:  0
denis82
назло что: пустили страну по кругу, где все имеют простых граждан, и заставляют воевать и гибнуть за свои меркантильные интересы...и еще назовись поц хотя бы...
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:20
Оценка:  +7
гость
их убила действующая власть ПАРАСЮК, ПАРУБИЙ, ПАШИНСКИЙ, ПОРОШЕНКО....и нет в их смерти никакого подвига, а только огромная боль и понимания их родными сейчас, как все это было напрасно...
VikaVikovna    20.02.2019, 11:11
Оценка:  +4
VikaVikovna
как то мало комментариев, восхваления подвигу
    20.02.2019, 12:06
Оценка:  -3
так напиши...
!  (аноним)  20.02.2019, 11:10
Оценка:  +5
!
Интересно? до Майданутых (кроме заработавших на этой крови) хоть что-то дошло?
    20.02.2019, 12:07
Оценка:  -3
дошло..что ватных enshrjd? таких ка ты, полно, повылазили..
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:10
Оценка:  +5
гость
ну а теперь как всё всплыло как проворачивался проект , аж тошно.
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