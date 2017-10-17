Откуда взялись верования в мистическую чертову дюжину, как уберечься от ее влияния и каким приметам следовать?

Как давно пятница 13-е наводит ужас на всех людей, теперь уже не скажет никто - этим верованиям не одна сотня лет, а от одного лишь упоминания про число “13“ некоторые до сих пор впадают в панический ступор. Чем же пятница 13-ое заслужила такую дурную славу, можно ли как-то избавиться от ее демонического влияния, и каких примет стоит придерживаться, чтобы не накликать на себя беду? Об этом расскажет Ivona.

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Пятница 13-ое: из истории

Существует множество теорий, откуда же взялась истерия насчет пятницы 13-го:

Иуда стал 13-ым апостолом Иисуса Христа (которого, к слову, также казнили в пятницу 13-го числа)

Адама и Еву изгнали из райского сада в этот день, а годы спустя, в этот же день Каин убил Авеля

В Древнем Риме это число считалось «мертвым»

В Средние века в пятницу 13-го числа был уничтожен рыцарский орден Тамплиеров. На эшафоте последний лидер ордена проклял не только род французского короля, ответственного за казнь, но и весь род людской, и обрек его на вечные несчастья

Считается, что именно в этот день ведьмы слетаются на шабаш.

Пятница 13-е: Приметы, гадания, история pinterest.com

Подсознательный и нерациональный страх перед пятницей 13-ое испытывают все: от мала до велика, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Поэтому с этим днем связано так много примет.

Что нельзя делать на пятницу 13-ое? Приметы

В пятницу 13-го нельзя:

Смотреть долго в зеркало (особенно, когда стемнеет)

Чертыхаться и обзываться, ругаться матом, ссориться

Стричь ногти, волосы (это же касается и покраски)

Начинать новые дела

Путешествовать

Проходить медицинские процедуры и операции

Заниматься садом и огородом

Веселиться, громко смеяться, распивать алкогольные напитки и слушать музыку.

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Вообще любые скверные приметы приобретают особую силу в пятницу 13-го. Поэтому специалисты советуют посвятить этот день самопознанию и добрым делам. Если ваша вера в приметы особенно сильна и обостряется именно в этот день, попробуйте “обмануть“ судьбу: на всех гаджетах, наручных часах и пр. переведите часы на 14-ое число. Так вам будет легче справиться со стрессом, связанным с несчастьями, окружающими пятницу 13-ое.

Пятница 13-е: Приметы, гадания, история pinterest.com

Как уберечь себя и близких от бед в пятницу 13-ое?

В восточной культуре хоть и верят в силу чертовой дюжины, но считают, что для того, чтобы защититься от влияния потусторонних сил, достаточно лишь позитивного мышления: тот, кто просыпается в этот день и проводит его с улыбкой, своим позитивным мышлением получает крепкую защиту от нечисти.

Знающие, осведомленные в мистической сфере люди утверждают, что для того, чтобы уберечь себя и своих близких от влияния пятницы 13-го нужно всего лишь следовать трем простым правилам:

Сны в пятницу 13-го являются вещими. Их ни в коем случае никому нельзя пересказывать

Не решайте никакие финансовые вопросы в этот день, особенно это касается займов и долгов

Избегайте конфликтов и ссор.

Пятница 13-е: Приметы, гадания, история pinterest.com

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Гадания на пятницу 13-ое

Особой силой в этот день обладают не только плохие приметы, но и гадания. Хотите взять судьбу в свои руки или приоткрыть хоть немного завесу тайн вашего будущего? Воспользуйтесь одним из популярных гаданий на пятницу 13-ое:

Гадание на картах

Сегодня можно использовать любые карточные гадания, которые вы знаете. Считается, что именно в пятницу 13 все они будут пророческими и точно сбудутся.

Гадание на игральных костях

С его помощью, вы можете получить ответ на любой интересующий вас вопрос. Для этого возьмите два кубика, мысленно задайте вопрос, выбросьте кости и посчитайте количество точек. Четное число - это “да“, нечетное - соответственно, “нет“.

Узнать имя суженого на улице

Нет ничего проще! Выйдя утром из своего дома, спросите первого понравившегося вам мужчину, как его зовут. Согласно приметам, именно так будут звать и вашу вторую половинку.

Пятница 13-е: Приметы, гадания, история pinterest.com

Гадание по книге

Подумайте о ситуации, которая в данный момент вас беспокоит больше всего. Возьмите с полки любую книгу и выберите любую страницу, строчку или абзац. В этой части произведения и кроется ответ на ваш вопрос. Важно только правильно его расшифровать.

Гадание по воску и воде

Этот способ понравится людям с богатым воображением. Немного воска следует добавить в чайную ложку, подержать ее над пламенем свечи и вылить содержимое в тарелку с холодной водой. Получившаяся фигурка расскажет о вашем ближайшем будущем.

Пятница 13-е: Приметы, гадания, история pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что ожидает в этот мистический день все знаки Зодиака.

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