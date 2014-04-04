Международный день феминизма: история и значение праздника

А также о важности феминизма в социокультурном плане на примере работ художницы Сары Андреассон.

Что такое феминизм, почему он так важен и как отметить Международный день феминизма, расскажет Ivona. Также мы познакомим вас с профилем художницы-иллюстратора Сары Андреассон, которая прославилась благодаря своими смелыми картинками на тему феминизма.

Что такое феминизм?

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Не стоит путать феминизм и матриархат. Феминизм - это движение за полноту гражданских прав женщин всего мира. Он выступает против общественной дискриминации женщин по половому признаку. За время существования движения, феминистки сумели добиться многого: право голосовать, получать высшее образование, контролировать деторождаемость, право работать и владеть частной собственностью, заниматься политикой и спортом. Чего же еще женщинам нужно?

Несмотря на большое количество достижений, дискриминация до сих пор цветет буйным цветом. Так уровень заработной платы за аналогичную должность и аналогичное количество работы у женщин по статистике ниже от 0.5% до 52.9%. Открыт вопрос и о домашнем насилии, которое большинство не считают преступлением, а то и вовсе винят жертву. Во многих странах до сих пор существуют традиции принудительных браков, остро стоит проблема сексуальной эксплуатации женщин.

Когда отмечается Международный день феминизма

Хоть Международный день феминизма пока не получил официальный статус, его отмечают 30 мая уже более 10 лет. Эта дата выбрана не случайно: день приурочен к печальному историческому событию - казни легендарной француженки Жанны д'Арк, которая произошла 30 мая 1431 года.

Еще одним Международным днем феминизма считают 8 марта - праздник более популярный во всем мире, однако в современном обществе несколько отдаленный от первоначального замысла его создательниц - всемирного женского содружества, нацеленного на борьбу за равные права.

Имея в году целых две даты, День феминизма по праву можно считать международным. Даже если его положение пока не официально. Ведь далеко не статус определяет этот праздник, а его идея.

Международный день феминизма: значение праздника

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Наряду с Международным женским днем, этот праздник возник не на ровном месте. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами исторически сталкиваются со множественным проявлением несправедливости и дискриминации. Это происходит во многих сферах жизни: социальной, бытовой, семейной, трудовой и др. Причем, неравенство встречается по половому признаку. В обществе уже закреплено понятие “слабый пол“, которое автоматически означает, что женщина слаба не только физически, но и ущемлена во многих правах.

Женщины не согласны с тем фактом, что в большинстве случаев получают меньше возможностей для самореализации, чем мужчины. Такое отношение и желание бороться с ущемлением женских прав привели к появлению праздника женщин международного уровня.

Во второй половине ХХ века возникло движение за равенство прав женщин. Сторонники этой идеологии стали инициаторами учреждения Международного дня феминизма, которую решили связать с именем Жанны д’Арк и приурочить ко дню ее сожжения.

Как отмечается Международный день феминизма

Международный день феминизма - это не праздник в традиционном смысле слова. Вы не увидите на столе торт, фрукты и шампанское, никто не прыгает в городские фонтаны с криками: “За феминизм!“

Традиционно к этому дню организовываются конференции, лекции и семинары, посвященные раскрытию темы феминизма в обществе, а также происходит сбор средств на поддержку различных социальных проектов.

В мероприятиях, посвященных празднику, принимают участие представители общественных организаций и движений, политических партий, активисты благотворительных организаций, а также все неравнодушные к проблемам гендерного неравенства люди.

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Женщины, изменившие мир

Одним из основных аргументов противников феминизма является тот факт, что в истории развития человечества все знаменитые открытия сделаны мужчинами, в искусстве, науке и политике мужчина - на первом плане. Значит женщины ни на что не способны?

Опустим тот факт, что возможность получать образование, как и право вслух заявлять о себе, женщины получили совсем недавно. Давайте сосредоточим свое внимание на женщин, чья деятельность изменила мира. А таких немало!

Мария Складовская-Кюри - первый дважды лауреат Нобелевской премии. Известна своими открытиями в области химии и физики; ее исследования лежали в области радиоактивности

- первый дважды лауреат Нобелевской премии. Известна своими открытиями в области химии и физики; ее исследования лежали в области радиоактивности Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт, совершившая полет в одиночку

- первая женщина-космонавт, совершившая полет в одиночку Элиза Зимфиреску - одна из первых женщин-инженеров, ей принадлежат несколько исследований, которые помогли найти новые источники природного топлива: угля и газа

- одна из первых женщин-инженеров, ей принадлежат несколько исследований, которые помогли найти новые источники природного топлива: угля и газа Мать Тереза - за свою благотворительную работу, помощь бедным и нуждающимся, волонтерство, была удостоена Нобелевской премии мира

- за свою благотворительную работу, помощь бедным и нуждающимся, волонтерство, была удостоена Нобелевской премии мира Анна Аслан - исследовательница в области геронтологии и гериатрии, разработала препарат для борьбы с артритом, а также Аславитал, предназначенный для лечения детского слабоумия

- исследовательница в области геронтологии и гериатрии, разработала препарат для борьбы с артритом, а также Аславитал, предназначенный для лечения детского слабоумия Ада Лавлейс - британский математик, первый программист в истории

- британский математик, первый программист в истории Хеди Ламарр - голливудская актриса, изобретатель способов кодировки сигналов, препятствующих их глушению; прародительница современного Wi-Fi

- голливудская актриса, изобретатель способов кодировки сигналов, препятствующих их глушению; прародительница современного Wi-Fi Стефани Кволек - изобрела кевлар.

Феминистскую деятельность также активно ведут и современные звезды. Среди самых активных Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, Кира Найтли и другие.

Международный день феминизма: история и значение праздника pinterest.com

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Сара Андреассон и ее творчество

Шведский иллюстратор Сара Андреассон работает с такими крупными фирмами как Nike, Selfridges и Converse. Ее изображения состоят из простых твердых очертаний форм контрастными цветами.

Представление женщин как могущественных фигур - это нить, которая тонко проходит во всех её работах. Этим обусловлен ее стилистический выбор, где женские формы выглядят более крупными, доминирующими фигурами. В свободное от работы на крупных фирмах время, Сара сосредоточивает своё внимание на более личных проектах, в основном вращающихся вокруг женщин и представляющих более прямую связь с феминистскими ценностями. Сара выступает против объективизации женского тела. Ее изображение женщин бросает вызов понятию, что красоту можно определить только путем достижения определенного размера талии.

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