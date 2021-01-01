1 апреля: история праздника

1 апреля - этот день не внесен ни в какие календари знаменательных дат, но его вполне можно отнести к международным праздникам.

В одних странах 1 апреля называют Днем смеха, в других – Днем дурака. Каждый не прочь устроить розыгрыши в этот , и даже самые серьезные невольно улыбаются.



Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует во многих странах. О возникновении первоапрельской традиции существует немало различных гипотез, сходящихся в одном: корни ее глубоко уходят в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру.

По сути дела это один из самых стойких элементов язычества, осевших в христианском сознании.

Читай также: Что такое полиамория?

Некоторые приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Древнеримский писатель и философ Апулей считал, что в древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха.

Традиции праздника pixabay.com

Другие утверждают, что этот праздник зародился в древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Также есть предположение, что 1 апреля в древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года.

Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля, был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля, связан с переносом нового года. До второй половины XVI века, европейский новый год начинался в конце марта. К этому событию готовились, ходили друг к другу в гости, дарили подарки. А сам Новый год происходил 1 апреля. Позднее, по указу французского короля, начало года официально стали отмечать 1 января, но многие подданные продолжали праздновать 1 апреля.

Традиции праздника wikipedia.org

Чтобы изжить старые традиции, их стали называть “первоапрельскими дураками“, стало модным их разыгрывать и высмеивать.

Есть мифическое предположение, по которому этот праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.