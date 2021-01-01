При проектировании и реализации интерьера дизайнерам довольно часто приходится находить практичные решение для создания функциональной кухни, метраж которой изначально ограничен.

Oбустроить немногочисленные квадратные метры кухни так, чтобы это было удобно, функционально, практично, красиво, да еще, чтобы пространство стало зрительно намного шире – помогут несколько советов, которые помогут создать желанное помещение.

Приемы дизайнеров по визуальному увеличению кухни достаточно стандартны. Часто мы используем ассоциации вертикальных и горизонтальных линий, сочетания теплых и холодных тонов.

Итак, несколько приемов по увеличению маленькой кухни:

1. Используйте сочетание цветов

Лучшее решение для небольших помещений — светлые стены, благодаря которым границы пространства немного раздвигаются. Поэтому мы рекомендуем выбирать для оформления интерьера пастельные оттенки, которые можно разнообразить небольшими акцентами. Это могут быть рельефные растительные или герметичные орнаменты, или предметы декора. Зрительно увеличить пространство также можно при помощи продольного направления половиц или рисунка паркета.

2.Выбирайте эргономичный кухонный гарнитур

Для маленькой кухни лучше всего подходит линейная, либо Г-образная планировки. Сэкономить пространство поможет использование функциональных ящиков и выдвижных конструкций, которые можно использовать для хранения вещей. Кроме того, современная техника позволяет экономить пространство за счет ее многофункциональности.

3.Увеличьте пространство отражающими поверхностями

Чтоб визуально расширить пространство можно использовать мебель из стекла, прозрачного пластика или фасады с зеркальной и глянцевой поверхностью, отражающей свет.

4.Объедините кухню с соседним помещением

Не всегда этот прием можно воплотить, но если есть такая возможность – совмещайте кухню с соседней комнатой, лоджией или прихожей. Достаточно просто убрать дверь, поменять ее на раздвижную или стеклянную, а стены в обоих помещениях выполнить в одном стиле: использовать одну и ту же краску, одинаковые обои и т.д. В этом случае две небольшие соседние комнаты будут восприниматься как единое целое, а, значит, станут больше.

Помещение кухни проекта «Кубик Рубика» совмещено с комнатой Пресс-служба

5. Определите стиль в оформлении кухни

Лучшим решением будет придерживаться единой концепции в обустройстве, поэтому заранее подумайте в каком стиле вы хотите видеть вашу кухню. Основными доминирующими стилями является хай-тек, модерн, минимализм или классика, которые помогут существенно расширить и сохранить пространство.

Именно такие приемы чаще всего используются дизайнерами при проектировании интерьера кухонь.

С помощью наших советов вы сможете создать уникальный дизайн кухни с минимальной площадью, сохраняя ее функциональность и практичность. Используйте эти простые приемы, которые помогут создать кухню вашей мечты.

Автор: Юлий Черевко (СЕО архитектурной студии «PAINTIT»)

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