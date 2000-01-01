Найти друга: 5 приютов животных в Киеве и окрестностях
В третью субботу августа отмечают день бездомных животных. Праздник учредили в 1992 году по предложению Международного общества защиты прав животных, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В Украине проблема с бродячими животными обстоит не лучшим образом: по данным СМИ в 2009 году в Киеве проживало около 30 ты. бездомных собак, причем половина бездомных животных умирает, не прожив и два года. И только у каждой 10 бездомной собаки есть шанс обрести семью. Тем, кто хочет взять домой бездомного хвоста, мы расскажем о приютах бездомных животных в Киеве и области.
Где взять бездомное животное в Киеве: 5 приютов
Happy Paw
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Фонд Happy Paw появился в 2012 году, а уже в 2016 году ими был построен первый приют для животных собственными силами. Здесь вы можете найти себе друга. У желающих есть возможность взять животное под опеку или навсегда забрать домой. На сайте фонда можно посмотреть на тех, кто нуждается в семье и выбрать домашнего любимца.
- Адрес офиса: Шота Руставели, 44
Гостомельский приют
В 2000 году в Гостомеле появился приют для животных, а в 2006-м – ветеринарный госпиталь с операционными, палатами и изолятором. Там оперируют, осматривают и стерилизуют пушистиков. На сегодняшний день в приюте более 700 животных, так что выбрать нового друга задачка не из легких. Посмотреть животных можно в самом приюте и там же определиться, кого забрать домой.
- Адрес: пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 213.
Приют для животных Gaia
В приюте Gaia около полусотни животных, у которых нет дома. Основатели приюта стерилизуют, вакцинируют, лечат и воспитывают хвостов, пока их не заберет любящая семья. Посмотреть, кто из животных нуждается в доме, можно на странице приюта в Facebook.
Приют для бездомных животных «Сириус»
Самый известный приют находится недалеко от Киева в селе Федоровка. Сегодня он и самый многочисленный: на попечении находятся около 3000 собак и кошек. В приюте животных стерилизуют, вакцинируют и ищут дом. Пристроить удалось более 500 хвостов. На сайте приюта вы сможете увидеть всех обитателей и ознакомиться с правилами, по которым вы можете забрать животное домой.
- Адрес: Вышгородский район, село Федоровка.
Приют «В добрые руки»
Приют «В добрые руки» развернут на базе общественной организации, которая защищает бездомных животных. Здесь заботятся о бездомных котах и собаках, принимают на временное содержание щенков и котят, послеоперационных и тяжелобольных животных. Здесь также консультируют по вопросам выбора и воспитания щенков.
Автор: Ксения Бреславская
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