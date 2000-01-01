Найти друга: 5 приютов животных в Киеве и окрестностях

Откуда можно взять бездомное животное в Киеве?

В третью субботу августа отмечают день бездомных животных. Праздник учредили в 1992 году по предложению Международного общества защиты прав животных, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В Украине проблема с бродячими животными обстоит не лучшим образом: по данным СМИ в 2009 году в Киеве проживало около 30 ты. бездомных собак, причем половина бездомных животных умирает, не прожив и два года. И только у каждой 10 бездомной собаки есть шанс обрести семью. Тем, кто хочет взять домой бездомного хвоста, мы расскажем о приютах бездомных животных в Киеве и области.

Где взять бездомное животное в Киеве: 5 приютов

Приюты для животных Киева и области depositphotos.com

Читай также: Международный день кошек: смешные фото хвостатых питомцев

Фонд Happy Paw появился в 2012 году, а уже в 2016 году ими был построен первый приют для животных собственными силами. Здесь вы можете найти себе друга. У желающих есть возможность взять животное под опеку или навсегда забрать домой. На сайте фонда можно посмотреть на тех, кто нуждается в семье и выбрать домашнего любимца.

Адрес офиса: Шота Руставели, 44

Гостомельский приют

В 2000 году в Гостомеле появился приют для животных, а в 2006-м – ветеринарный госпиталь с операционными, палатами и изолятором. Там оперируют, осматривают и стерилизуют пушистиков. На сегодняшний день в приюте более 700 животных, так что выбрать нового друга задачка не из легких. Посмотреть животных можно в самом приюте и там же определиться, кого забрать домой.

Адрес: пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 213.

Приют для животных Gaia

В приюте Gaia около полусотни животных, у которых нет дома. Основатели приюта стерилизуют, вакцинируют, лечат и воспитывают хвостов, пока их не заберет любящая семья. Посмотреть, кто из животных нуждается в доме, можно на странице приюта в Facebook.

Приюты для животных Киева и области depositphotos.com

Приют для бездомных животных «Сириус»

Самый известный приют находится недалеко от Киева в селе Федоровка. Сегодня он и самый многочисленный: на попечении находятся около 3000 собак и кошек. В приюте животных стерилизуют, вакцинируют и ищут дом. Пристроить удалось более 500 хвостов. На сайте приюта вы сможете увидеть всех обитателей и ознакомиться с правилами, по которым вы можете забрать животное домой.

Адрес: Вышгородский район, село Федоровка.

Приют «В добрые руки»

Приют «В добрые руки» развернут на базе общественной организации, которая защищает бездомных животных. Здесь заботятся о бездомных котах и собаках, принимают на временное содержание щенков и котят, послеоперационных и тяжелобольных животных. Здесь также консультируют по вопросам выбора и воспитания щенков.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.