Починаємо підготовку до школи: з 7 серпня по 5 вересня у маркет-моллі Даринок відкривається щорічний шкільний ярмарок та унікальні селфіруми для маленьких блогерів.

Двіжуємо на Даринку: збирайся до школи та розважайся на повну! Даринок

Показ шкільної моди

Перше, про що потрібно подумати при підготовці до школи це вбрання – 7 серпня о 14:00 відвідайте показ шкільної моди, організоване сумісно з дитячим продюсерським центром Babyphotostars. Під час показу ознайомтесь з новими колекціями одягу для різного віку: 7-9 років, 9-12 років, 12-15 років.

Шкільний ярмарок

Все необхідне для навчання у одному місце: найбільший у столиці вибір канцелярії, величезний вибір рюкзаків, шкільної форми та спортивного одягу, вишиванок і навіть велосипедів та самокатів. На ярмарку представлений широкий вибір навчальної літератури від понад 85 українських книговидавництв. Ярмарок триватиме з 7 серпня по 5 вересня.

Двіжуємо на Даринку: збирайся до школи та розважайся на повну! Даринок

Колесо Фортуни

Робіть покупки на суму від 100 грн та беріть участь у безпрограшному розіграші з безліччю подарунків: квитки до розважального парку Summer Park, поп-іти, брендовані ланчбокси, крутецька канцелярія, альбоми та багато іншого.

Блогерська туса

7 серпня на Головній сцені Даринку запалюватиме співачка, суперфіналістка шоу «Голос країни», акторка серіалу «Школа» Анна Трінчер, а 8 серпня чекайте на вибуховий виступ співачки та відеоблогерки Fesch6.

Двіжуємо на Даринку: збирайся до школи та розважайся на повну! Даринок

Хочете дізнатись про круті лайфгаки з ведення Tik-Tok? Тоді завітайте на пізнавальний workshop від Fesch6, який відбудеться у неділю о 18:00.

Селфіруми

Ваша малеча мріє стати відомим блогером чи вже активно створює контент у соціальних мережах? Тоді унікальні селфікімнати на Даринку стануть улюбленим місцем для дозвілля на вихідних. Селфіруми обладнані сучасною технікою та реквізитом для зйомок динамічного та яскравого контенту для Instagram, Tik-Tok чи YouTube. Аніматори допоможуть опанувати технічні пристрої та навчитись створювати фото та відео, які збиратимуть мільйони переглядів та підтримку фанатів, потрібно лише завчасно зареєструватись.

Це перша та єдина локація у Києві, яка відкриває можливість абсолютно безкоштовно опанувати напрямок, який дозволяє малечі не тільки весело проводити час, а й навчитись популярній професії, що приносить дохід та викликає захват у мільйонної аудиторії.

Кожна кімната оформлена в унікальному стилі і працюватиме кожного дня з 10:00 до 21:00. У будні дні зона селфірумів доповниться настільними іграми, з якими можна зробити перерву від запеклих покупок на шкільному ярмарку.

Розважальні програми та майстер-класи

Ніхто не зможе нудьгувати у такому шаленому двіжі, а особливо у двіжі розважальних програм. Кожні вихідні у маркет-моллі Даринок проводяться неймовірно яскраві тематичні івенти для всієї родини.

У ці вихідні 7 та 8 серпня запалюйте на спекотній вечірці «Одного разу у Ріо», де на вас чекають веселі аніматори, аквагрим та різноманітні майстер-класи на вибір: значки на рюкзак, банти з фоамірану, брелоки з полімерної глини. З 15:00 до 15:30 відвідайте Шоу мильних бульбашок, а з 13:30 по 18:30 не пропустіть Парад у стилі Бразильського карнавалу.

Кожні вихідні на вас чекатимуть нові івенти у цікавих тематиках з безліччю розваг та майстер-класів.

Вхід на територію маркет-моллу вільний.

Детально з усіма активностями та програмою розваг можна ознайомитись за телефоном (044) 461 88 13 та на сторінках соціальних мереж Даринку Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а.