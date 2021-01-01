На что стоит обращать внимание при выборе деревянных входных дверей?

Входные деревянные двери стоят дороже пластиковых или металлических. Это связано не только с дороговизной древесины, а еще и с особенностями ее обработки и оформления. Стоимость деревянных дверей оправдана их неоспоримыми преимуществами:

высокая прочность и износоустойчивость;

лучшая звукоизоляция и теплозащита;

изысканный дизайн;

экологичность;

долговечность — от 30 лет и больше.

Деревянные двери подходят как для квартиры, так и для частного дома. Главное — правильно подобрать тип древесины и заказать качественный замок на входную деревянную дверь.

Какие деревянные двери выбрать?

Двери из сосны самые доступные по цене и разнообразные по оформлению, но плохо переносят влагу и перепады температуры. Орех хуже переносит механические повреждения, зато не гниет и выдерживает любую погоду. Ольха лучше других пород переносит воздействие влаги, поэтому подойдет для местности с высокой влажностью. Чаще всего встречаются двери из массива дуба. Они объединяют в себе преимущества других пород дерева, чем и привлекают покупателей.

Как выбрать деревянные входные двери пресс-служба

Основные критерии выбора

Толщина отделки. Для входных конструкций должна быть не менее 0,4 см. Двери из массива — самые плотные и тяжелые, выдержать их могут только усиленные петли. Коробка должна быть правильной конфигурации, это исключит перекосы, которые могут возникнуть из-за температурных перепадов и повышенной влажности. Чтобы придать повышенную прочность, полотна дополнительно снабжают металлической основой — на пластину из металла устанавливают панели из массива. Уточните, покрыта ли дверь дополнительной защитой от влаги и ультрафиолета. Дерево — материал природного происхождения, подверженный гниению, размножению грибов и микроорганизмов. Необходимо знать покрыта ли древесина специальной пропиткой, которая препятствует быстрому возгоранию.

Конструктивные особенности

В зависимости от структуры каркаса входные деревянные двери делят на два типа:

Из массива — изготавливают по двум принципам: из цельного дерева или нескольких слоев массива, соединенных между собой. Сращенный массив выглядит привлекательно, но менее долговечен, чем цельное дерево.

МДФ — по эксплуатационным свойствам ничуть не уступают моделям из цельного дерева. В конструкцию входит несколько щитов, каждый из которых имеет толщину около 4 см.

Где купить?

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Преимущество Holz в том, что под заказ можно купить входные двери любых размеров. Если на сайте нужной модели не оказалось, звоните по телефону 067 694 92 85 или 050 388 47 67. Профессиональная команда приедет, сделает замеры дверного проема, передаст данные на производство. По готовности двери доставят по адресу, демонтируют старые и установят новые входные деревянные двери. Рассмотреть понравившиеся модели поближе, выбрать и забрать сразу со склада вы можете в одном из салонов сети магазинов Holz.

Как выбрать деревянные входные двери пресс-служба

Як вибрати дерев'яні вхідні двері

Вхідні дерев'яні двері коштують дорожче пластикових або металевих. Це пов'язано не тільки з дорожнечею деревини, а ще й з особливостями її обробки та оформлення. Вартість дерев'яних дверей виправдана їх незаперечними перевагами:

висока міцність і зносостійкість;

найкраща звукоізоляція і теплозахист;

вишуканий дизайн;

екологічність;

довговічність - від 30 років і більше.

Дерев'яні двері підходять як для квартири, так і для приватного будинку. Головне - правильно підібрати тип деревини і замовити якісний замок на вхідні дерев'яні двері.

Які дерев'яні двері вибрати?

Двері з сосни найдоступніші за ціною і різноманітні по оформленню, але погано переносять вологу і перепади температури. Горіх гірше переносить механічні пошкодження, зате не гниє і витримує будь-яку погоду. Вільха краще за інших порід переносить вплив вологи, тому підійде для місцевості з високою вологістю. Найчастіше зустрічаються двері з масиву дубу. Вони об'єднують в собі переваги інших порід дерева, чим і приваблюють покупців.

Основні критерії вибору

Товщина обробки. Для вхідних конструкцій повинна бути не менше 0,4 см. Двері з масиву - найщільніші і важкі, витримати їх можуть тільки посилені петлі. Коробка повинна бути правильної конфігурації, це виключить перекоси, які можуть виникнути через температурних перепадів і підвищеної вологості. Щоб надати підвищену міцність, полотна додатково постачають металевою основою - на пластину з металу встановлюють панелі з масиву. Уточніть, чи покрита двері додатковим захистом від вологи і ультрафіолету. Дерево - матеріал природного походження, схильний до гниття, розмноження грибів і мікроорганізмів. Необхідно знати покрита деревина спеціальним просоченням, яка перешкоджає швидкому займання.

Конструктивні особливості

Залежно від структури каркаса вхідні дерев'яні двері ділять на два типи:

З масиву - виготовляють за двома принципами: з цільного дерева або декількох шарів масиву, з'єднаних між собою. Зрощений масив виглядає привабливо, але менш довговічний, ніж цільне дерево.

МДФ - за експлуатаційними властивостями нітрохи не поступаються моделям з цільного дерева. У конструкцію входить кілька щитів, кожен з яких має товщину близько 4 см.

Де купити?

З доставкою в Київ купити вхідні дерев'яні двері пропонує інтернет-магазин дверей Holz. Переходьте на сайт, дивіться, які моделі є в наявності.

Перевага Holz в тому, що під замовлення можна купити вхідні двері будь-яких розмірів. Якщо на сайті потрібної моделі не виявилося, телефонуйте за телефоном 067 694 92 85 або 050 388 47 67. Професійна команда приїде, зробить виміри дверного отвору, передасть дані на виробництво. По готовності двері доставлять за адресою, демонтують старі і встановлять нові вхідні дерев'яні двері. Розглянути вподобані моделі ближче, вибрати і забрати відразу зі складу ви можете в одному з салонів мережі магазинів Holz.

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