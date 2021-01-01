Шквальный дождь в Киеве: затоплены станции метро (видео)

Никогда такого не было и вот опять.

Гроза и дождь в Киеве: фото, видео, последствия depositphotos

Сегодня, 19 июля, в Киеве прошла сильная гроза с дождем. Из-за сильных осадков (за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму) подтопило две станции столичного метрополитена, в некоторых районах затруднено движение транспорта. Итак, обо всем подробнее.

Работа метро: затоплены две станции красной ветки

В результате шквального дождя подтопило две станции метрополитена: Берестейскую и Академгородок. Станцию Берестейская закрыли на вход и выход, вода попала в кассовую зону, сейчас там работают специалисты. У станции Академгородок подтопило первый вестибюль, который некоторое время не работал, однако спустя полчаса первый вестибюль станции открыли.

Работа общественного транспорта в Киеве: в каких районах задержки

Киевская горгосадминистрация сообщает, что общественный транспорт курсирует без соблюдения графика. Столичные власти ввели оперативное положение №4, что разрешает подобный график работы транспорта.

Какие трамваи курсируют с опозданием? Задерживается движение трамваев: №12, 17, 14, 15,

Задерживается движение трамваев: №12, 17, 14, 15, Какие троллейбусы курсируют с опозданием? № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27

№ 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27 Какие автобусы курсируют с опозданием? № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Куда лучше не ехать в Киеве: районы, где непогода принесла наибольший ущерб

Движение по проспекту Победы в Киеве перекрыли из-за потопа в направлении выезда из города. Об этом сообщает полиция Киева.

На Ветряных горах провалился асфальт (по улице Осиповского) – из-за этого движение 72-го автобуса задерживается, сообщает Киевпастранс. Тем временем Автозаводская “плывет“ – движение затруднено.

Отметим, что после небольшого затишья в Киеве вновь назревает гроза.

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