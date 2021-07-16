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За убийство животного теперь предусмотрена тюрьма

Комментариев: 1
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2351 «Об охране животного и растительного мира».
За убийство животного теперь предусмотрена тюрьма
За убийство животного теперь предусмотрена тюрьма
Getty Images

Законопроект запрещает бить, убивать, калечить или отравлять бездомных и домашних животных, а также предусматривает уголовное наказание за убийство бездомных животных. 285 народных депутатов проголосовали положительно. 

Согласно законопроекту жестокое обращение с бездомными животными, что привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели, карается лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Если совершить подобные действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказание предполагает лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Кроме этого, запрещено:

  • попрошайничество с животными;
  • держать в домах, квартирах и на участках диких животных, представляющих угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу; 
  • фотографироваться с дикими животными и использовать их для рекламы.

Автор: Ася Николаенко

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
fishfish    16.07.2021, 17:36
Оценка:  0
fishfish
Интересно, а уголовно наказуемо выгнать животное из дому, в результате чего оно замерзло на улице ?
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