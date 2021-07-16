За убийство животного теперь предусмотрена тюрьма
Законопроект запрещает бить, убивать, калечить или отравлять бездомных и домашних животных, а также предусматривает уголовное наказание за убийство бездомных животных. 285 народных депутатов проголосовали положительно.
Согласно законопроекту жестокое обращение с бездомными животными, что привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели, карается лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.
Если совершить подобные действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказание предполагает лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.
Кроме этого, запрещено:
- попрошайничество с животными;
- держать в домах, квартирах и на участках диких животных, представляющих угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу;
- фотографироваться с дикими животными и использовать их для рекламы.
Автор: Ася Николаенко
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил