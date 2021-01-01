Как правильно обрезать лаванду, чтобы кустарник вас радовал

Если вовремя не обрезать лаванду, она превратится в серый узловатый куст с оголенной листвой. В таком случае нет смысла реанимировать растение, поскольку при обрезке редко образуются нормальные приросты.

Так что лучше заменить такие кусты молодыми и весной (в апреле) их как следует обрезать, чтобы оформить низкую крону. В будущем вся обрезка будет заключаться в регулярном обстригании кустов каждый апрель (минус 2-3 см от прошлогоднего прироста).

Эта процедура поспособствует образованию новых молодых побегов, на которых в конце сезона появятся соцветия.

Одни садоводы удаляют старые цветоносы в начале осени, другие предпочитают делать это в апреле следующего года. Специалисты рекомендуют оставлять старые цветоносы до обрезки в апреле следующего года, так листва будет защищена во время морозов. Также не стоит проводить обрезку сразу после цветения, чтобы не стимулировать позднее образование побегов, восприимчивых к зимним холодам.

После цветения – при благоприятных условиях лаванда цветет 2 раза: первый – в середине лета, а второй – в сентябре. Для стимуляции повторного цветения кустарнику также необходима обрезка. При заготовке растительного сырья соцветия срезают в начале периода, когда они еще только распустились.

Как правильно обрезать лаванду, Pixabay

Если же цветущая лаванда нужна для изготовления букетов, сделать это можно и чуть позже, сначала насладившись красотой растения в саду.

Первый год

Апрель. При посадке молодого растения лаванды высотой около 20 см удалите неудачно расположенные побеги, чтобы стимулировать новое побегообразование.

Сентябрь. Весной и летом образуются сильные приросты. В первый же год сформируется несколько соцветий.

Март-начало апреля. Избавьтесь от прошлогодних соцветий. Вам понадобятся садовые (или обычные - для молодых растений) ножницы. Сохраняйте естественную форму растения, не допускайте, чтобы оно имело плоскую форму.

Как правильно обрезать лаванду, Pixabay

Второй и последующий год

Апрель. Подстригите все старые соцветия, укоротив на 2 см прошлогодние приросты. Постарайтесь сохранить природный контур растения, не делайте его плоским.

Сентябрь. Так выглядит сформированное регулярной обрезкой взрослое растение после цветения.

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