Как провести 12 и 13 июня, чего остерегаться и на что обратить внимание советуют карты таро.

Карта дня 12 июля: королева пентаклей

Женщинам день несет продуктивность, умение решать любые проблемы и крутить большим объемом данных. Вас будут признавать значимой, видеть – эффектной, а еще возможно повышение. Для мужчин же этот день несет общение с яркой и огненной дамой, которая явно может помочь в решении каких-либо вопросов.

Таропрогноз на 12-13 июля 2021 года

Как провести день: 10 мечей, Отшельник, Королева чаш

В этот день погрузитесь в себя и больше внимания уделите своему внутреннему состоянию. Разберитесь в своих чувствах и эмоциях. День хорошо провести в одиночестве, или на природе рядом с водой, это поможет наполниться энергией.

Чего остерегаться: Король мечей, Колесница, Правосудие

Таропрогноз на 12-13 июля 2021 года Pinterest.com

Совет карт: 6 чаш, 3 посохов, Рыцарь посохов

Если какой-то мужчина захочет реактивно выяснить отношения – постарайтесь этого избежать, так как ничего хорошего из этого не выйдет. Постарайтесь вообще избегать конфликтов и быть справедливыми.

Возможно, к вам проявится мужчина из прошлого с перспективным предложением. Прежде чем дать ответ – подумайте, чего вы на самом деле хотите и что чувствуете относительно этой ситуации.

Карта дня 13 июля: Башня

В этот день разрушится то, что больше не должно присутствовать в вашей жизни. Это может быть связано как с отношениями, так и с работой. В любом случае, после разрушения, которое несет башня – вы выходите на совершенно новый этап.

Таропрогноз на 12-13 июля 2021 года Pinterest.com

Как провести день: 5 чаш, 3 чаш, Рыцарь мечей

Грусть, которую вы будете чувствовать в начале - сменится радостью и удовольствием от понимания истинных целей в середине дня. Также вас может порадовать легким общением умный мужчина их прошлого.

Чего остерегаться: Туз чаш, Иерофант, Верховная жрица

Таропрогноз на 12-13 июля 2021 года Pinterest.com

Совет карт: Король чаш, 2 чаш, 3 пентаклей

Если вам нужно решить какой-то вопрос – не будьте излишне эмоциональными, а также чересчур скрытными – все это будет играть против вас.

Для одних это может проиграться, что какой-то мужчина проявится к вам с признаниями и перспективами. Поступит предложение для каких-то совместных действий. Для других это может проиграться приятным времяпрепровождением в компании хороших знакомых.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.