Таропрогноз на 12-13 июля 2021 года
Карта дня 12 июля: королева пентаклей
Женщинам день несет продуктивность, умение решать любые проблемы и крутить большим объемом данных. Вас будут признавать значимой, видеть – эффектной, а еще возможно повышение. Для мужчин же этот день несет общение с яркой и огненной дамой, которая явно может помочь в решении каких-либо вопросов.
Как провести день: 10 мечей, Отшельник, Королева чаш
В этот день погрузитесь в себя и больше внимания уделите своему внутреннему состоянию. Разберитесь в своих чувствах и эмоциях. День хорошо провести в одиночестве, или на природе рядом с водой, это поможет наполниться энергией.
Чего остерегаться: Король мечей, Колесница, Правосудие
Совет карт: 6 чаш, 3 посохов, Рыцарь посохов
Возможно, к вам проявится мужчина из прошлого с перспективным предложением. Прежде чем дать ответ – подумайте, чего вы на самом деле хотите и что чувствуете относительно этой ситуации.
Карта дня 13 июля: Башня
В этот день разрушится то, что больше не должно присутствовать в вашей жизни. Это может быть связано как с отношениями, так и с работой. В любом случае, после разрушения, которое несет башня – вы выходите на совершенно новый этап.
Как провести день: 5 чаш, 3 чаш, Рыцарь мечей
Грусть, которую вы будете чувствовать в начале - сменится радостью и удовольствием от понимания истинных целей в середине дня. Также вас может порадовать легким общением умный мужчина их прошлого.
Чего остерегаться: Туз чаш, Иерофант, Верховная жрица
Совет карт: Король чаш, 2 чаш, 3 пентаклей
Для одних это может проиграться, что какой-то мужчина проявится к вам с признаниями и перспективами. Поступит предложение для каких-то совместных действий. Для других это может проиграться приятным времяпрепровождением в компании хороших знакомых.
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