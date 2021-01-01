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Лунный календарь огородника на июль 2021

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Рассказываем, как спланировать садово-огородные работы согласно лунному календарю .
Лунный календарь огородника на июль 2021
Лунный календарь огородника на июль 2021
pixabay.com

Благоприятные дни для посева/посадки растений: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, и 31 июля
Корнеплоды

  • Картофель 4, 5, 31
  • Морковь, пастернак 4, 5, 31
  • Свекла 4, 5, 31
  • Редис, редька, репа 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 20, 31
  • Сельдерей, петрушка 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31
  • Луковые
  • Лук на зелень, шнитт-лук 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23
  • Лук порей 16, 17, 18, 19, 22, 23 

2 и 3 июля – убывающая Луна в Овне. Проводите прополку, бороться с вредителями и болезнями, Скашивать газон, удалять сухие ветви и ненужные побеги. Не благоприятный день для посадки и пересадки растений.

4 июля – убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.

5 июля - убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.

6 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.

7 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов. Также можно проводить посадку ампельных растений. 

Лунный календарь огородника на июль 2021
Лунный календарь огородника на июль 2021
pixabay.com

8 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.

9 июля – убывающая Луна в Раке. Прополка. Пасынкование, удаление ненужных ветвей и побегов, покос травы.

10 июля – Новолуние. Луна в Раке. Не рекомендована посадка и пересадка растений, а также высадка семян.

11 июля – растущая Луна в Раке. Удобрите почву, сделайте прививание плодовым деревьям. Не рекомендована посадка и пересадка растений.

12 июля – растущая Луна во Льве. Сбор корнеплодов. Пасынкование и формирование плетей. Можно проводить прополку, полов и подкормку, бороться с вредителями и болезнями.

13 июля – растущая Луна в Стрельце. Можно высаживать скороспелые культуры, например: зелень. Рекомендованы работы по сбору овощей, фруктов и ягод. Посадка комнатных цветов, гарантирует быстрейшее их расцветание.

14 июля – растущая Луна в Козероге. Высадка скороспелых культур, земляники, шиповника, а также таких деревьев, как жимолость и слива. Соберите урожай.

15 июля – растущая Луна в Козероге. Идеальное время для пересадки деревьев и кустарников. Уделите больше внимания сливе, крыжовнику и смородине. Проведите работы по рыхлению и внесению удобрений.

16 июля - растущая Луна в Козероге. Пересадите деревья и кустарники, займитесь прививанием и покосите траву. Из срезанных цветов можно сформировать прекрасные букеты.

17 июля – Полнолуние, Луна в Водолее. Уделите время отдыху.

18 июля – убывающая Луна в Водолее. Займитесь обрезанием веток, прищипыванием и опрыскиванием деревьев. Можно их окурить. 

Лунный календарь огородника на июль 2021
Лунный календарь огородника на июль 2021
pixabay.com

19 июля - убывающая Луна в Водолее. Расходуйте силы на сбор зерновых и корнеплодов. Произведите прополку и покосите траву.

20 июля – убывающая Луна в Рыбах. Рекомендована посадка сельдерея и редиса. Займитесь плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а именно их прививанием.

21 июля - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для заготовки варенья и солений. Полезными будут работы по культивированию, поливу и удобрению грунта.

22 июля – убывающая Луна в Овне. Прополка почвы, мульчирование и борьба с различными вредителями.

23 июля - убывающая Луна в Овне. Займитесь сбором корнеплодов, фруктов и ягод.

24 июля - убывающая Луна в Овне. Рекомендуется сбор ягод, фруктовых плодов, лекарственных и эфирно-маслянных культур.

25 июля – последняя четверть Луны в Тельце. Высаживайте корнеплоды, луковичные и клубневые культуры.

26 июля – убывающая Луна в Тельце. Идеальное время, чтобы произвести обрезку деревьев и кустарников.

Лунный календарь огородника на июль 2021
Лунный календарь огородника на июль 2021
pixabay.com

27 июля - убывающая Луна в Близнецах. Не занимайтесь пересадкой травянистых культур. Эффективность принесут работы на огороде в виде прополки, культивирования, мульчирования, по сбору фруктов и ягод.

28 июля - убывающая Луна в Близнецах. Соберите корнеплоды, лекарственные травы, фрукты и ягоды.

29 июля - убывающая Луна в Раке. Займитесь заготовкой и сушкой зелени, а также лекарственных трав. Один из лучших дней для консервирования и маринования.

30 июля - убывающая Луна в Раке. Благоприятный день для заготовки зелени и лекарственных трав на сушку. Займитесь сбором в огороде и саду всего, что не подлежит длительному хранению.

31 июля - убывающая Луна во Льве. Займитесь заготовками, а также консервацией и маринованием.

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