Лунный календарь огородника на июль 2021
Благоприятные дни для посева/посадки растений: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, и 31 июля
Корнеплоды
- Картофель 4, 5, 31
- Морковь, пастернак 4, 5, 31
- Свекла 4, 5, 31
- Редис, редька, репа 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 20, 31
- Сельдерей, петрушка 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31
- Луковые
- Лук на зелень, шнитт-лук 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23
- Лук порей 16, 17, 18, 19, 22, 23
2 и 3 июля – убывающая Луна в Овне. Проводите прополку, бороться с вредителями и болезнями, Скашивать газон, удалять сухие ветви и ненужные побеги. Не благоприятный день для посадки и пересадки растений.
4 июля – убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.
5 июля - убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.
6 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.
7 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов. Также можно проводить посадку ампельных растений.
8 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.
9 июля – убывающая Луна в Раке. Прополка. Пасынкование, удаление ненужных ветвей и побегов, покос травы.
10 июля – Новолуние. Луна в Раке. Не рекомендована посадка и пересадка растений, а также высадка семян.
11 июля – растущая Луна в Раке. Удобрите почву, сделайте прививание плодовым деревьям. Не рекомендована посадка и пересадка растений.
12 июля – растущая Луна во Льве. Сбор корнеплодов. Пасынкование и формирование плетей. Можно проводить прополку, полов и подкормку, бороться с вредителями и болезнями.
13 июля – растущая Луна в Стрельце. Можно высаживать скороспелые культуры, например: зелень. Рекомендованы работы по сбору овощей, фруктов и ягод. Посадка комнатных цветов, гарантирует быстрейшее их расцветание.
14 июля – растущая Луна в Козероге. Высадка скороспелых культур, земляники, шиповника, а также таких деревьев, как жимолость и слива. Соберите урожай.
15 июля – растущая Луна в Козероге. Идеальное время для пересадки деревьев и кустарников. Уделите больше внимания сливе, крыжовнику и смородине. Проведите работы по рыхлению и внесению удобрений.
16 июля - растущая Луна в Козероге. Пересадите деревья и кустарники, займитесь прививанием и покосите траву. Из срезанных цветов можно сформировать прекрасные букеты.
17 июля – Полнолуние, Луна в Водолее. Уделите время отдыху.
18 июля – убывающая Луна в Водолее. Займитесь обрезанием веток, прищипыванием и опрыскиванием деревьев. Можно их окурить.
19 июля - убывающая Луна в Водолее. Расходуйте силы на сбор зерновых и корнеплодов. Произведите прополку и покосите траву.
20 июля – убывающая Луна в Рыбах. Рекомендована посадка сельдерея и редиса. Займитесь плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а именно их прививанием.
21 июля - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для заготовки варенья и солений. Полезными будут работы по культивированию, поливу и удобрению грунта.
22 июля – убывающая Луна в Овне. Прополка почвы, мульчирование и борьба с различными вредителями.
23 июля - убывающая Луна в Овне. Займитесь сбором корнеплодов, фруктов и ягод.
24 июля - убывающая Луна в Овне. Рекомендуется сбор ягод, фруктовых плодов, лекарственных и эфирно-маслянных культур.
25 июля – последняя четверть Луны в Тельце. Высаживайте корнеплоды, луковичные и клубневые культуры.
26 июля – убывающая Луна в Тельце. Идеальное время, чтобы произвести обрезку деревьев и кустарников.
27 июля - убывающая Луна в Близнецах. Не занимайтесь пересадкой травянистых культур. Эффективность принесут работы на огороде в виде прополки, культивирования, мульчирования, по сбору фруктов и ягод.
28 июля - убывающая Луна в Близнецах. Соберите корнеплоды, лекарственные травы, фрукты и ягоды.
29 июля - убывающая Луна в Раке. Займитесь заготовкой и сушкой зелени, а также лекарственных трав. Один из лучших дней для консервирования и маринования.
30 июля - убывающая Луна в Раке. Благоприятный день для заготовки зелени и лекарственных трав на сушку. Займитесь сбором в огороде и саду всего, что не подлежит длительному хранению.
31 июля - убывающая Луна во Льве. Займитесь заготовками, а также консервацией и маринованием.
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