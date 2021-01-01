Рассказываем, как спланировать садово-огородные работы согласно лунному календарю .

Благоприятные дни для посева/посадки растений: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, и 31 июля

Корнеплоды

Картофель 4, 5, 31

Морковь, пастернак 4, 5, 31

Свекла 4, 5, 31

Редис, редька, репа 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 20, 31

Сельдерей, петрушка 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31

Луковые

Лук на зелень, шнитт-лук 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23

Лук порей 16, 17, 18, 19, 22, 23

2 и 3 июля – убывающая Луна в Овне. Проводите прополку, бороться с вредителями и болезнями, Скашивать газон, удалять сухие ветви и ненужные побеги. Не благоприятный день для посадки и пересадки растений.

4 июля – убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.

5 июля - убывающая Луна в Тельце. Хороший день для посадки и пересадки корнеплодов и овощных культур. Посадка клубневых цветов. Можно проводить полив и подкормку. Консервирование, заморозка. Сбор корней лекарственных трав.

6 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.

7 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов. Также можно проводить посадку ампельных растений.

Лунный календарь огородника на июль 2021 pixabay.com

8 июля – убывающая Луна в Близнецах. Можно проводить рыхление, окучивание, борьбу с вредителями и болезнями. Займитесь пасынкованием томатов, формированием плетей огурцов.

9 июля – убывающая Луна в Раке. Прополка. Пасынкование, удаление ненужных ветвей и побегов, покос травы.

10 июля – Новолуние. Луна в Раке. Не рекомендована посадка и пересадка растений, а также высадка семян.

11 июля – растущая Луна в Раке. Удобрите почву, сделайте прививание плодовым деревьям. Не рекомендована посадка и пересадка растений.

12 июля – растущая Луна во Льве. Сбор корнеплодов. Пасынкование и формирование плетей. Можно проводить прополку, полов и подкормку, бороться с вредителями и болезнями.

13 июля – растущая Луна в Стрельце. Можно высаживать скороспелые культуры, например: зелень. Рекомендованы работы по сбору овощей, фруктов и ягод. Посадка комнатных цветов, гарантирует быстрейшее их расцветание.

14 июля – растущая Луна в Козероге. Высадка скороспелых культур, земляники, шиповника, а также таких деревьев, как жимолость и слива. Соберите урожай.

15 июля – растущая Луна в Козероге. Идеальное время для пересадки деревьев и кустарников. Уделите больше внимания сливе, крыжовнику и смородине. Проведите работы по рыхлению и внесению удобрений.

16 июля - растущая Луна в Козероге. Пересадите деревья и кустарники, займитесь прививанием и покосите траву. Из срезанных цветов можно сформировать прекрасные букеты.

17 июля – Полнолуние, Луна в Водолее. Уделите время отдыху.

18 июля – убывающая Луна в Водолее. Займитесь обрезанием веток, прищипыванием и опрыскиванием деревьев. Можно их окурить.

Лунный календарь огородника на июль 2021 pixabay.com

19 июля - убывающая Луна в Водолее. Расходуйте силы на сбор зерновых и корнеплодов. Произведите прополку и покосите траву.

20 июля – убывающая Луна в Рыбах. Рекомендована посадка сельдерея и редиса. Займитесь плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а именно их прививанием.

21 июля - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для заготовки варенья и солений. Полезными будут работы по культивированию, поливу и удобрению грунта.

22 июля – убывающая Луна в Овне. Прополка почвы, мульчирование и борьба с различными вредителями.

23 июля - убывающая Луна в Овне. Займитесь сбором корнеплодов, фруктов и ягод.

24 июля - убывающая Луна в Овне. Рекомендуется сбор ягод, фруктовых плодов, лекарственных и эфирно-маслянных культур.

25 июля – последняя четверть Луны в Тельце. Высаживайте корнеплоды, луковичные и клубневые культуры.

26 июля – убывающая Луна в Тельце. Идеальное время, чтобы произвести обрезку деревьев и кустарников.

Лунный календарь огородника на июль 2021 pixabay.com

27 июля - убывающая Луна в Близнецах. Не занимайтесь пересадкой травянистых культур. Эффективность принесут работы на огороде в виде прополки, культивирования, мульчирования, по сбору фруктов и ягод.

28 июля - убывающая Луна в Близнецах. Соберите корнеплоды, лекарственные травы, фрукты и ягоды.

29 июля - убывающая Луна в Раке. Займитесь заготовкой и сушкой зелени, а также лекарственных трав. Один из лучших дней для консервирования и маринования.

30 июля - убывающая Луна в Раке. Благоприятный день для заготовки зелени и лекарственных трав на сушку. Займитесь сбором в огороде и саду всего, что не подлежит длительному хранению.

31 июля - убывающая Луна во Льве. Займитесь заготовками, а также консервацией и маринованием.

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