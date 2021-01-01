Лишаєте своє авто на паркуванні біля ТЦ й кожного разу сподіваєтесь, що «пронесе»? Читайте про протиугінну систему, з якою можна спокійно ходити на шопінг.

Найкращі місця, щоб вкрасти ваш автомобіль, ви відвідуєте щоденно: необладнані паркування вночі та стоянки біля торгових центрів вдень. Так, коли ви ні про що не думаючи купуєте речі в магазинах чи ходите по супермаркетах у пошуках потрібного продукту. Або коли мирний сон порушує сигнал вашої системи захисту, який не стане перешкодою злодію.

Як захистити машину від шахраїв? Прес-служба

Щорічно в Україні викрадають близько 10 тисяч автомобілів, роблять це віртуозно, навіть при ввімкнених протиугінних системах. Чому? Шахраї стають більш продуманими та технічними. Вже не потрібно довго поратись з замком на дверях чи різними дротами, щоб завести автомобіль. Варто лише перехопити сигнал з ключа блокування та відтворити його. Вуаля! Можете сказати «па-па» своїй ластівці.

Але разом з шахраями поліпшуються й деякі протиугінні системи. Наприклад, словацька «VAMsystem» – електромеханічна система захисту автомобілів. У чому «плюси»? Система блокує до 7 важливих елементів машини: кермо, двигун, педалі, паливну систему, ручне гальмо тощо. Сама система не передає радіосигнали, тому злодію важче її відшукати. Шахраї вже могли відчинити таку модель машини зі схожою системою, але вони не зможуть зробити це з вашою. Адже кожен автомобіль оснащується індивідуально по-своєму, що дає ще низку переваг. Нашими клієнтами вже стали 30,000 автомобілістів і жодної машини не були вкрадено.

Як захистити машину від шахраїв? Прес-служба

Де придбати? Проконсультуватись або замовити систему можна на сайті. Пару кліків і ввечері ми вже встановлюємо систему на ваше авто.

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