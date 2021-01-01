Перерегистрация авто на нового владельца, зарегистрированного на несовершеннолетнего разрешается при двух условиях – говорит адвокат Сергей Мороз.

Многие родители, чтобы порадовать или финансово подстраховать своих детей регистрируют на них автомобили. Красивый жест может обернуться проблемами, ведь продать или перерегистрировать такую машину сложнее. Что делать, если возникла необходимость продать авто, зарегистрированное на несовершеннолетнего и какие дополнительные документы для этого нужны – Ivona рассказал адвокат Сергей Мороз.

Адвокат Сергей Мороз пресс-служба

Как продать авто, зарегистрированное на несовершеннолетнего ребенка – ответ адвоката

Согласно п.41 Постановления КМУ №1388 от 7 сентября 1998 года «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов», запрещается перерегистрация на нового владельца транспортных средств, зарегистрированных на несовершеннолетних лиц в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего Порядка, без письменного нотариально удостоверенного согласия родителей (усыновителей) или попечителя и разрешения органа опеки и попечительства.

Таким образом, вам необходимо два дополнительных документа:

Разрешение органа опеки и попечительства;

Ваше нотариальное разрешение на отчуждение транспортного средства.

Как получить разрешение органов опеки?

Для этого Вам необходимо обратиться в управление службы по делам детей (они находятся зачастую при местных администрациях). В это управление Вам необходимо подать следующие документы:

Копии паспортов родителей ребенка и несовершеннолетнего ребенка. Копии идентификационных кодов ребенка и родителей ребенка. Копию свидетельства о рождении ребенка. Справка о составе семьи и регистрации по месту жительства. Справка с места учебы ребенка. Копия свидетельства о браке (расторжении брака) родителей; копия свидетельства о смерти одного из родителей. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства и правоустанавливающих документов на автомобиль. Документ, подтверждающий рыночную стоимость автомобиля на момент обращения в орган опеки и попечительства (необходимо найти оценщика). Заявления родителей ребенка и ребенка с 14 лет на выдачу такого разрешения.

После этого, Вам необходимо обратиться к нотариусу и заверить своё разрешение на продажу автомобиля.

После, с собранным пакетом документов можно обращаться в сервисный центр МВД и проводить перерегистрацию автомобиля.

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