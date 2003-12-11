Что грозит родителям, которые не зарегистрировали ребенка по месту жительства, отвечает адвокат Сергей Мороз.

Читай также: Вопрос-ответ: какие документы нужны для выезда ребенка за границу

Зарегистрировать место жительства новорожденного ребенка должны родители. И согласно украинскому законодательству, им на это дается три месяца со дня регистрации рождения ребенка. Тем не менее некоторые родители пренебрегают документной волокитой и занимаются более приятными хлопотами. В следующий раз вопрос о месте регистрации возникает, когда ребенку исполняется 14 лет и ему нужно получить паспорт. Что делать, если ребенок не зарегистрирован по месту жительства и какие санкции ожидают родителей Ivona спросила у адвоката Сергея Мороза.

Адвокат Сергей Мороз пресс-служба

Какие санкции грозят родителям за то, что они не зарегистрировали ребенка по месту жительства?

В соответствии со ст. 6 Закона Украины от 11.12.2003 № 1382-IV «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания» родители или другие законные представители обязаны зарегистрировать место проживания новорожденного ребенка в течение трех месяцев со дня государственной регистрации его рождения. Регистрация места жительства осуществляется в день предоставления лицом документов. Регистрация места проживания по заявлению лица может быть осуществлена органом регистрации с одновременным снятием с предыдущего места жительства.

В соответствии с пунктами 5, 7, Постановления КМУ «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр» от 02.03.2016 № 207, родители или другие законные представители обязаны зарегистрировать место проживания новорожденного ребенка в течение трех месяцев со дня государственной регистрации его рождения.

По желанию родителей или одного из них документы для регистрации места проживания новорожденного ребенка могут быть поданы через органы государственной регистрации актов гражданского состояния во время проведения государственной регистрации рождения ребенка. Регистрация места проживания новорожденного ребенка может осуществляться также через органы социальной защиты населения на основании данных, которые указал законный представитель, с которым постоянно проживает ребенок, в заявлении о назначении пособия при рождении ребенка.

Единственным нормативно-правовым актом, которым предусмотрена ответственность за проживание без регистрации места проживания, является Кодекс Украины об административных правонарушениях. Так, согласно ч. 1 ст. 197 КоАП гражданин несет ответственность за проживание без регистрации места жительства в виде предупреждения.

Но и здесь есть свои нюансы.

Субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 197 КоАП, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Как видим, ст. 197 КоАП предусматривает ответственность для физических вменяемых лиц, достигших 16-летнего возраста, за проживание без регистрации места жительства.

Ребенок, место жительства которого вовремя не зарегистрировано, конечно же, не может субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 197 КоАП, поскольку не достигшим 16-летнего возраста, с которого наступает административная ответственность. Таким образом, такое предупреждение выносится его родителям.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.