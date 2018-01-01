Таропрогноз на 15 июня: какие благоприятные события на пороге
Карта дня – Королева пентаклей
Карта предзнаменующая благоприятные события во всех сферах. Это и финансовый аспект, и семейный. Стабильный день без происшествий. Также этот день удачен для самореализации, любые ваши идею будут оборачиваться финансовым успехом.
Как провести день – Дурак, 3 посохов, 6 посохов
В этот день пробуйте новое. То, что вы раньше никогда не делали или боялись – сегодня приведет к однозначному успеху. Откроются новые пути, смело ступайте на них, успех гарантирован.
Чего остерегаться – Король посохов, Туз посохов, 7 мечей
Излишнее напряжение и желание добиться цели любой ценой может привести к самообману или иллюзорному пониманию сложившейся ситуации. Сделайте шаг назад и постарайтесь обойтись без силы и хитрости.
Совет карт – Рыцарь пентаклей, Паж мечей, 9 кубков
Ответственность, добросовестность и исполнительность – залог вашего успеха. В этот день особое внимание обратите на внешнюю критику, очень может быть, что она поможет вам в решении какой-то задачи. Все это поможет достичь вам радости и исполнения желаний.
Ася Николаенко
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