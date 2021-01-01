Таропрогноз на 14 июня: как обрести надёжное партнерство
Карта дня – 9 пентаклей
Карта спокойствия, стабильности и уверенности в своих действиях. В этот день вас ждет победа здравого смысла над хаосом, который сохранялся после коридора затмений. Вы будете не просто хорошо себя чувствовать и знать, что и как делать, но еще и чувствовать себя в изобилиии и наполненности.
Как провести день – 9 чаш, 8 посохов, 3 пентаклей
Так как 9 пентаклей как-бы говорит: стабильность и безопасность приведет тебя к радости, в этот день нужно быть открытыми к радости и доверительно смотреть в будущее. Работа, которую вы проделаете в этот день, обернется стремительным успехом.
Чего остерегаться – 9 мечей, Королева пентаклей, 4 посохов
Постарайтесь не отступать от своих жизненных задач из страха потерять «удобства». Потому что они приведут вас к стабильности и надежному партнерству, а уж в какой сфере оно будет – вы знаете лучше.
Совет карт – 6 посохов, 5 посохов, 10 посохов
Вы будете победителем, если победите свой внутренний конфликт, не смотря на то, что он кажется вам трудно решаемым. На самом деле это только иллюзия, постарайтесь отдохнуть и все получится.
Ася Николаенко
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