Таропрогноз на 14 июня: как обрести надёжное партнерство

День будет очень удачным особенно в сфере рабочих вопросов.

Карта дня – 9 пентаклей

Карта спокойствия, стабильности и уверенности в своих действиях. В этот день вас ждет победа здравого смысла над хаосом, который сохранялся после коридора затмений. Вы будете не просто хорошо себя чувствовать и знать, что и как делать, но еще и чувствовать себя в изобилиии и наполненности.

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Так как 9 пентаклей как-бы говорит: стабильность и безопасность приведет тебя к радости, в этот день нужно быть открытыми к радости и доверительно смотреть в будущее. Работа, которую вы проделаете в этот день, обернется стремительным успехом.

Чего остерегаться – 9 мечей, Королева пентаклей, 4 посохов

Постарайтесь не отступать от своих жизненных задач из страха потерять «удобства». Потому что они приведут вас к стабильности и надежному партнерству, а уж в какой сфере оно будет – вы знаете лучше.

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Совет карт – 6 посохов, 5 посохов, 10 посохов

Вы будете победителем, если победите свой внутренний конфликт, не смотря на то, что он кажется вам трудно решаемым. На самом деле это только иллюзия, постарайтесь отдохнуть и все получится.

Ася Николаенко

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