Таропрогноз на 12 июня: что делать, чтобы день прошел гармонично?
Карта дня – Мир
Карта говорит, что в этот день проблемы начнут решаться, здоровье восстанавливаться, будут притягиваться нужные люди, а ненужные - сами уйдут. Мир предвещает несомненный успех задуманного, вне зависимости от сферы деятельности, исполнение всех желаний и счастливое завершение хода событий. Эта карта лучше всего символизирует победу человека над своими слабостями,
Как провести день – 5 посохов, Отшельник, паж мечей
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Остерегаться опрометчивых действий, не просите окружающих о помощи, лучше побудьте наедине с самими собой, погрузитесь в свои мысли и подумайте о том, что вас радует. Гармония, которую вы сможете достичь, продлиться долго.
Чего остерегаться – 4 посохов, король чаш, рыцарь мечей
Не уделяйте слишком много времени развлечениям и вечеринкам. Не забывайте, что излишнее общение только создает иллюзию востребованности и мешает взглянуть правде в глаза. Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя и ссор.
Совет карт – Колесница, 2 чаш, 10 посохов
Дисциплина и самоконтроль помогут решить тяжелые вопросы в межличностных отношениях.
Ася Николаенко
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