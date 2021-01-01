Куда обратиться, чтобы в многоквартирном доме проводили уборку и делали ремонт?

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Ремонт и уборка домов – актуальный вопрос для многих украинцев. Обычно, разобраться с этим нелегко, потому что решение должно приниматься коллективно. И чем больше жильцов в доме, тем сложнее прийти к общему решению. О том, как добиться порядка в доме от государства рассказала экспертка по вопросам ЖКХ, основательница ОО “УПС! Жизнь в моем городе“, председатель ОО «Кирилловский Гай» – Кристина Ненно.

Кристина Ненно, экспертка по вопросам ЖКХ пресс-служба

Кто принимает решение

Финансирование в каждом доме осуществляется по-разному. За его состояние могут нести ответственность ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов), ЖСК (жилищно-строительные кооперативы) или ЖЭКи. Поэтому для начала нужно определиться с формой содержания дома. После этого составить между жителями соответствующий акт в произвольной форме на имя директора или председателя ОСМД, на имя директора управляющей компании или на имя директора коммунального предприятия. Это обычно какая-то управляющая компания по обслуживанию жилого фонда определенного района города Киева или другого района другого города.

Как составить акт

Шапку пишут на имя председателя или директора управляющей компании, потом от жителей какого дома (указываем город, улицу и номер дома), акт составляется в произвольной форме о том, что в течение длительного периода времени не производится уборка, например, лестничных клеток, лифтовой кабины и полностью описывают все, что не убирается в подъезде. Этот акт должны подписать хотя бы три жильца дома, но чем больше будет подписей, тем лучше и это означает, что проблема реально массовая.

«К сожалению, у нас в законодательстве отсутствуют какие-либо производства о качестве предоставления услуг, то есть невозможно оценить качественно ли была предоставлена услуга, например, по уборке дома», - говорит Кристина Ненно.

К примеру, если речь идет об уборке, то это лишь субъективное мнение, потому что одной соседке понравилось качество уборки, а другая скажет, что ее не устраивает.

Если нет ответа

Если же в доме не возобновили уборки или ремонт, не сделали перерасчет за определенный период времени, согласно которому обращались жители, то далее необходимо обращаться в районную государственную администрацию с жалобой на то, что та или иная управляющая компания не реагирует на обращения жителей.

Если от них ответ будет неудовлетворительным, то тогда уже надо обращаться непосредственно в местную государственную администрацию.

Лучше всего обратиться в диспетчерскую службу района своего города и там зафиксируют это обращение, а заявку передадут в соответствии с управляющей компанией. Например, в Киеве это номер 1551, оставляйте жалобу на то, что вы предварительно просили в письменной форме вашу управляющую компанию дома предоставить определенные услуги, а ответной реакции не получили.

Также, желательно иметь все запросы, просьбы и обращения в письменном виде, это в дальнейшем может быть доказательством в суде. А также, составлять их в двух экземплярах – первый экземпляр отдавать управляющей компании, а второй экземпляр с отметкой о том, что управляющая компания их получила – обязательно оставлять у себя.

И помните, что жители, как потребители коммунальных услуг, имеют право обратиться в инспекцию по защите прав потребителей, которая сейчас входит в состав Держпродспоживслужбы, и требовать проведения проверки качества предоставляемых услуг и устранения установленных недостатков.

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